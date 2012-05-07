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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

اسدپور:

20 رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد بندرعباس افزوده می شود

20 رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد بندرعباس افزوده می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس از افزوده شدن 20 رشته کارشناسی ارشد به رشته های واحد بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی اسدپور در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، بیان داشت: همه مراحل ایجاد این رشته ها طی شده و راه اندازی آنها منوط بر پاسخ مثبت وزارت علوم است.

وی با اشاره به عملکرد یکسال گذشته این دانشگاه، راه اندازی سه دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و منابع طبیعی را یکی از گامهای مهم در استقلال و رشد رشته های دانشگاه خواند و افزود: در این راستا ساختمان دانشکده علوم پزشکی نیز با چهار رشته پرستاری، علوم پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی آماده بهره برداری است و به محض تکمیل لوازم آزمایشگاهی و تایید نهایی به مجموع دانشکده ها اضافه می شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس راه اندازی دانشگاه آزاد بشاگرد را در دورترین و محروم ترین منطقه هرمزگان را از دیگر افتخارات واحد بندرعباس خواند و گفت: با کمک مسئولان منطقه 15 و شهرستان بشاگرد، مرکز دانشگاهی در این شهرستان راه اندازی شد و اکنون در حال دادن خدمات آموزشی به جوانان مشتاق علم است.

اسدپور به رنکینگ دانشگاه آزاد بندرعباس در مقایسه با سایر دانشگاه های استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد بندرعباس توانسته با تکیه بر تولیدات پژوهشی استادان و دانشجویان خود گوی سبقت را از سایر دانشگاه ربوده و بر سکوی اول استان بایستد.

وی به پیگیری ساخت بیمارستان 96 تختخوابی بندرعباس  نیز اشاره کرد و افزود: تمام مجوزها در این خصوص از مراجع ذیصلاح دریافت شده و در آینده کلنگ ساخت این بیمارستان به زمین زده خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس پذیرش دانشجو در رشته دکترا را از دیگر افتخارات یکسال گذشته دانشگاه خواند و افزود: در رشته دکترای شیلات جذب دانشجو را از مهرماه آغاز کرده ایم و سه رشته کارشناسی ارشد در بهمن ماه به رشته های ارشد این واحد اضافه شد و هم اکنون پرونده 20 رشته دیگر در وزارت علوم آخرین مراحل تصویب خود را طی می کند.

وی با اشاره به تالیفات و اختراعات اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاهی افزود: 40 تالیف اعضای هیئت علمی، پنج اختراع ثبت شده، 25 مقاله isi، 37 مقاله علمی و پژوهشی و دهها مقاله دیگر حاصل تلاش این عزیزان است.

سرپرست دانشگاه آزاد بندرعباس، اعضای هیئت علمی را بسان دو بال پرواز برای دانشگاه توصیف کرد و گفت: تنها با اعضای هیئت علمی توانمند است که می توان قله های ترقی را یکی بعد از دیگری فتح کرد وبه بالندگی و افتخار دست یافت.

وی با قدردانی از همه اعضای هیئت علمی از آنان خواست با تلاش و کوشش بیشتر مسیر توسعه را به آیندگان هموار سازند.

در پایان این مراسم از 16 عضو هیئت علمی دانشگاه تجلیل شد.

کد مطلب 1596071

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