20 رشته کارشناسی ارشد به دانشگاه آزاد بندرعباس افزوده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدعلی اسدپور در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، بیان داشت: همه مراحل ایجاد این رشته ها طی شده و راه اندازی آنها منوط بر پاسخ مثبت وزارت علوم است.

وی با اشاره به عملکرد یکسال گذشته این دانشگاه، راه اندازی سه دانشکده علوم انسانی، علوم پایه و منابع طبیعی را یکی از گامهای مهم در استقلال و رشد رشته های دانشگاه خواند و افزود: در این راستا ساختمان دانشکده علوم پزشکی نیز با چهار رشته پرستاری، علوم پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی آماده بهره برداری است و به محض تکمیل لوازم آزمایشگاهی و تایید نهایی به مجموع دانشکده ها اضافه می شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس راه اندازی دانشگاه آزاد بشاگرد را در دورترین و محروم ترین منطقه هرمزگان را از دیگر افتخارات واحد بندرعباس خواند و گفت: با کمک مسئولان منطقه 15 و شهرستان بشاگرد، مرکز دانشگاهی در این شهرستان راه اندازی شد و اکنون در حال دادن خدمات آموزشی به جوانان مشتاق علم است.

اسدپور به رنکینگ دانشگاه آزاد بندرعباس در مقایسه با سایر دانشگاه های استان اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد بندرعباس توانسته با تکیه بر تولیدات پژوهشی استادان و دانشجویان خود گوی سبقت را از سایر دانشگاه ربوده و بر سکوی اول استان بایستد.

وی به پیگیری ساخت بیمارستان 96 تختخوابی بندرعباس نیز اشاره کرد و افزود: تمام مجوزها در این خصوص از مراجع ذیصلاح دریافت شده و در آینده کلنگ ساخت این بیمارستان به زمین زده خواهد شد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس پذیرش دانشجو در رشته دکترا را از دیگر افتخارات یکسال گذشته دانشگاه خواند و افزود: در رشته دکترای شیلات جذب دانشجو را از مهرماه آغاز کرده ایم و سه رشته کارشناسی ارشد در بهمن ماه به رشته های ارشد این واحد اضافه شد و هم اکنون پرونده 20 رشته دیگر در وزارت علوم آخرین مراحل تصویب خود را طی می کند.

وی با اشاره به تالیفات و اختراعات اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاهی افزود: 40 تالیف اعضای هیئت علمی، پنج اختراع ثبت شده، 25 مقاله isi، 37 مقاله علمی و پژوهشی و دهها مقاله دیگر حاصل تلاش این عزیزان است.

سرپرست دانشگاه آزاد بندرعباس، اعضای هیئت علمی را بسان دو بال پرواز برای دانشگاه توصیف کرد و گفت: تنها با اعضای هیئت علمی توانمند است که می توان قله های ترقی را یکی بعد از دیگری فتح کرد وبه بالندگی و افتخار دست یافت.

وی با قدردانی از همه اعضای هیئت علمی از آنان خواست با تلاش و کوشش بیشتر مسیر توسعه را به آیندگان هموار سازند.

در پایان این مراسم از 16 عضو هیئت علمی دانشگاه تجلیل شد.