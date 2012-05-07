موفقیت و ارتقای هر دستگاهی وابسته به کارآمدی مدیران اجرایی آن است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه، پیش از ظهر دوشنبه در استانداری کرمانشاه برگزار شد.

در این همایش، بروز باقرآبادی گفت: ارتقای سطح کیفی بهره وری را باید همسان و مساوی به تحولات نوین و مثبت در ادارات و سازمانهای دولتی و اداری عنوان کرد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کرمانشاه افزود: مروجین و متحولین دستگاههای دولتی باید آشنایی کاملی با تحولات و تغییرات روز و نوین در ادارات داشته باشند و با اجرای صحیح تحولات نوین می توانیم بهره وری اداری را به بهترین وجه ممکن ارتقا دهیم.

باقرآبادی تاکید کرد: باید برای ایجاد تحولات مثبت در دستگاههای اجرایی به علم مدیریت آشنایی کاملی داشته باشیم.

وی افزود: موفقیت و ارتقای هر اداره و دستگاهی وابسته به کارآمدی مدیران اجرایی آن است.

باقرآبادی گفت: مدیران باید با داشتن علم روز بر این محور حرکت کنند که مشکلات خطرناک برای ارتقا دستگاههای اجرایی را به خوبی بشناسند و عوامل تهدیدکننده و فرصت دهنده را از هم تفکیک کنند.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه افزود: استاندار کرمانشاه تاکید فراوانی بر شناسایی مدیران خلاق و مثبت اندیش در استان دارند، برای همین منظور کارگروهی تحت عنوان کارگروه ارتقای بهره وری در سطح ادارات و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه تشکیل شده است.

باقرآبادی در پایان گفت: باید برنامه های حساس و استراتژیکی در سطح ادارات استان کرمانشاه عینیت پیدا کند.