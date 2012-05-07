  1. فرهنگ و ادب
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۲۲

2 وزیر غیبت کردند؛ دومین برنامه امروز سرای اهل قلم لغو شد

2 وزیر غیبت کردند؛ دومین برنامه امروز سرای اهل قلم لغو شد

با لغو برنامه نشست «فرهنگ بومی، مقوم تولید ملی» دومین برنامه سرای اهل قلم در ششمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نشست «فرهنگ بومی، مقوم تولید ملی» که از سوی موسسه انتشارات علمی و فرهنگی برای اجرا درقالب برنامه‌های سرای اهل قلم در روز جاری تدارک دیده شده بود از سوی برگزارکنندگان این برنامه لغو شد.

این برنامه که براساس اعلام قبلی قرار بود با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در سرای اهل قلم برگزار شود، به دلیل آنچه که زمان ناکافی برای اجرای این برنامه و تشریح موضوع آن اعلام شده بود لغو و برگزاری آن به زمان دیگری بعد از نمایشگاه کتاب موکول شد.

علی زارعی نجفدری، رئیس انتشارات علمی ـ فرهنگی، حجت‌الاسلام شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و خسرو باقری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از دیگر میهمانان این نشست اعلام شده بودند.

این دومین برنامه سرای اهل قلم در نمایشگاه کتاب امسال در یک روز است که به دلیل ناهماهنگی برگزارکنندگان آن انجام نمی‌شود.

صبح امروز نیز نشست رونمایی از مجموعه کتاب‌های تقویم تاریخ دفاع مقدس نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سرای اهل قلم به دلیل حاضر نشدن برگزار کنندگان در نمایشگاه کتاب لغو شد که این موضوع، واکنش احسان عباسلو، مدیر سرای اهل قلم را برانگیخت.

سرای اهل قلم، یکی از منظم‌ترین بخش‌های برگزارکننده نشست‌های نمایشگاه تا امروز بوده است.

کد مطلب 1596076

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