جشن خانه دار شدن واجدین شرایط مسکن مهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد قبل از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: با توجه به پیشرو بودن استان در بحث مسکن مهر، در مراسمی از همه عوامل دخیل در کسب رتبه برتر استان در بحث مسکن مهر تقدیر خواهد شود و به همه اعضای مرتبط سفر معنوی حج در قالب حج عمره اهدا خواهد شد.
وی ادامه داد: موفقیت استان در کسب رتبه برتر کشوری در مسکن مهر حاصل سعی و تلاش یک گروه نیست، بلکه تکتک اعضا با همکاری قابل قبول خود این موفقیت را کسب کردهاند و تنها هدیهای که میتواند لایق این گروه باشد سفر معنوی حج است.
رئوفینژاد به سرعت بخشیدن در اتمام پروژههای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: ارگانهای مختلف باید به سرعت پروژههای سالهای گذشته را به اتمام برسانند و در پی احداث پروژههای جدیدی باشند که برای سهمیه سال 91 در نظر گرفته شده است.
استاندار زنجان، به لزوم برخورد قضایی با افرادی که اقدام به تقسیط وام نکردهاند تاکید کرد و افزود: در برخی پروژهها شاهد این امر هستیم که افراد در داخل واحدها مستقر شدهاند ولی اقدام به تقسیط وام نکردهاند که لازم است در برخورد با این گروهها از حکم قضایی استفاده شود و این گروه موظف به تخلیه واحد هستند.
رئوفی نژاد در ادامه به تعداد سهمیه مسکن مهر استان در سال 91 اشاره کرد و افزود: این عدد رشد 7 هزار واحدی داشته است، به طوری که سال 90 سهمیه استان معادل 198 هزار 500 واحد بوده که با افزایش 7 هزار واحدی برای سال 91 این عدد 26 هزار 500 واحد در نظر گرفته شده است.
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