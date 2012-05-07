جشن خانه دار شدن واجدین شرایط مسکن مهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد قبل از ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: با توجه به پیشرو بودن استان در بحث مسکن مهر، در مراسمی از همه عوامل دخیل در کسب رتبه برتر استان در بحث مسکن مهر تقدیر خواهد شود و به همه اعضای مرتبط سفر معنوی حج در قالب حج عمره اهدا خواهد شد.

وی ادامه داد: موفقیت استان در کسب رتبه برتر کشوری در مسکن مهر حاصل سعی و تلاش یک گروه نیست، بلکه تک‌تک اعضا با همکاری قابل قبول خود این موفقیت را کسب کرده‎‌‎اند و تنها هدیه‌ای که می‌‌تواند لایق این گروه باشد سفر معنوی حج است.

رئوفی‌نژاد به سرعت بخشیدن در اتمام پروژه‌های مسکن مهر اشاره کرد و افزود: ارگان‌های مختلف باید به سرعت پروژه‌های سال‎های گذشته را به اتمام برسانند و در پی احداث پروژه‌های جدیدی باشند که برای سهمیه سال 91 در نظر گرفته شده است.

استاندار زنجان، به لزوم برخورد قضایی با افرادی که اقدام به تقسیط وام نکرده‌‎اند تاکید کرد و افزود: در برخی پروژه‌ها شاهد این امر هستیم که افراد در داخل واحدها مستقر شده‎اند ولی اقدام به تقسیط وام نکرده‌اند که لازم است در برخورد با این گروه‎ها از حکم قضایی استفاده شود و این گروه موظف به تخلیه واحد هستند.

رئوفی نژاد در ادامه به تعداد سهمیه مسکن مهر استان در سال 91 اشاره کرد و افزود: این عدد رشد 7 هزار واحدی داشته است، به‌ طوری که سال 90 سهمیه استان معادل 198 هزار 500 واحد بوده که با افزایش 7 هزار واحدی برای سال 91 این عدد 26 هزار 500 واحد در نظر گرفته شده است.