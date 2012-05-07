حوادث دریایی در بوشهر 39 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد ظهر دوشنبه در نشست با استاندار بوشهر اظهار داشت: طرح احداث جاده دسترسی به جزیره نگین یکی از مهمترین طرح‌هایی است که به دنبال تحقق آن هستیم و امیدواریم بتوانیم امسال ان را به بهره‌برداری برسانیم.

وی به دیگر پروژه‌های مورد نظر در استان اشاره کرد و بیان داشت: راه‌اندازی برج کنترل ترافیک خارگ، لایروبی بندر ریگ، بندر دیلم، کنگان و ساختمان ثبت شناورها از مهمترین پروژه‌هایی است که در سال جاری به دنبال تحقق انها هستیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اعتبار این پروژه‌ها را 27 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همه سعی و تلاش خود را بکار خواهیم گرفت تا این پروژه‌ها تا شهریورماه به بهره‌برداری برسند.

وی به کاهش 39 درصدی حوادث دریایی در بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در سال گذشته 58 حادثه دریایی داشتیم که 21 کشته و شش مفقود داشتیم و 394 نفر نیز از مرگ نجات یافتند.

راستاد با اشاره به استفاده 710 هزار نفر از گشت‌های دریایی در استان بوشهر اضافه کرد: در این ایام بیش از 11 هزار نفر از تاسیسات و بخش‌های مختلف بندر بوشهر بازدید کردند.

وی اذعان داشت: یکی از موفقیتهای چشمگیر بندر بوشهر در سال گذشته افتتاح 23 پروژه بندری بود که این پروژه‌ها با اعتیار یک‌هزار میلیارد ریال انجام شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: سال گذشته حجم صادرات کالاهای مختلف از بندر بوشهر به کشورهای حوزه خلیج فارس به 812 هزار و 796 تن بود که نسبت به سال قبل 87 درصد رشد داشته است.