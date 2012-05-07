برداشت از آب های زیرزمینی زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصور خاکی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: برداشت از آب های زیر زمینی زیاد است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: امروزه فرو نشست زمین به قدری است که هر چقدر آب به چاه های زیر زمینی منتقل شود پر نخواهد شد.



وی ادامه داد: با توجه به اینکه آب و خاک، دو عنصر اصلی توسعه هستند، استفاده و بارگذاری در هر مجموعه ضرر و زیان های خود را به همراه دارد.



منصور خاکی با بیان این سئوال جایگاه توسعه روستایی در فرهنگ ما در تقابل با توسعه شهری چگونه است؟ اضافه کرد: اگر امروزه یک روستا را شهر کنیم باید مشاهده کرد چند بخشدار و دهیار و فرماندار از این امر استقبال می کنند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بر برنامه ریزی منطقه ای تاکید کرد و افزود: البرز را نباید استان البرز نگریست بلکه باید مجموعه در تعامل با دیگر استان ها مشاهده کرد.

