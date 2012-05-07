داور سه امتیاز دیدار برابر شاهین را از ما گرفت

مجتبی تقوی سرمربی تیم فوتبال سایپای البرز در خصوص تساوی مقابل شاهین بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ما برای کسب سه امتیاز به بوشهر رفته بود و با توجه به شناختی که از حریف داشتیم موفق شدیم بازی زیبایی را به نمایش بگذاریم.

وی افزود: در نیمه اول تیم ما حاکم میدان بود و موقعیت های زیادی را بازیکنان ما از دست دادند ولی در ادامه بازی کریم انصاری فرد موفق شد دو گل را به ثمر برساند بعد از گلهای تیم ما داوری به ضرر ما سوت زد و دو پنالتی اشتباه برای شاهین اعلام کرد و این دیدار با تساوی به پایان رسید.

وی ادامه داد:داور بازی در دقایق پایانی از دست داور خارج شده بود و2 پنالتی از سوی داور به ضرر ما گرفته شد که امیدوارم من اشتباه کرده باشم ولی داور سه امتیاز این دیدار را از ما گرفت.

تقوی در خصوص عملکرد کریم انصاریفرد گفت: او یک مهاجم باهوشی است و تا به امروز گلهای زیادی را برای سایپا به ثمر رسانده و فکر می کنم او می تواند آقای گل لیگ برتر شود.

سرمربی سایپا در پایان در خصوص دیدار هفته پایانی مقابل نفت آبادان یادآور شد: باید در این دیدار پیروز شویم تا لیگ را با خاطره خوش به پایان برسانیم نفت آبادان از تیم های ریشه دار لیگ برتر است و امیدوارم با حمایت هواداران سه امتیاز این دیدار را از آن خود کنیم.