وعده های وزیر بهداشت به ماماها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ماما در مرکز قلب تهران، افزود: قدمت حرفه مامایی به اندازه تاریخ بشر است و یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مشاغل در دنیاست و شاید نتوان شغل و حرفه مامایی را با شغل دیگری برابر دانست.

وزیر بهداشت با اشاره به مطالبات بر جا مانده جامعه مامایی کشور، اظهار امیدواری کرد این مطالبات در فرصت باقیمانده از دولت دهم به سرانجام برسد.

وی با اشاره به افزایش حق جذب برای تمام کارکنان و شاغلان حوزه سلامت در سال 91 تأکید کرد: با پرداخت این حق جذب در دانشگاهها و حوزه‌هایی که در مناطق محروم هستند حق محرومیت هم شامل آنها می‌شود و امیدواریم این افزایش‌ها در سایر مراکز و بیمارستان‌های خصوصی هم برای ماماها اتفاق بیفتد.

دستجردی خاطر نشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی از ماماها نه فقط برای زایمان بلکه در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی ها و حوزه‌های مرتبط با سلامت باید استفاده کنند.

وزیر بهداشت حضور ماماها را در کاهش مرگ و میر مادران بسیار تأثیرگذار دانست و افزود: بیش از 800 ماما فقط در مراکز تسهیلات زایمانی فعالیت می‌کنند به جز افرادی که در اتاقهای زایمان مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: در سال گذشته در مراکز تسهیلات زایمانی 125 هزار مورد زایمان طبیعی اتفاق افتاده که با کمترین میزان عوارض و مرگ و میر و بیشترین بهره‌وری همراه بوده است. مراکزی که تا مدتی پیش مغفول مانده بود و بنایی برای توسعه آنها نداشتیم ولی کاربردشان نشان داشت که باید این مراکز را توسعه دهیم.

وزیر بهداشت، ماماها را بهترین افراد برای انجام زایمان طبیعی دانست و افزود: اگر 60 درصد زایمان طبیعی را بر عهده ماماها بگذاریم این امر به خوبی انجام خواهد شد. در عین حال باید از ماماها برای ارتقاء سلامت جامعه و بهداشت باروری استفاده کنیم.

دستجردی تصریح کرد: امروز علیرغم بسیاری از مخالفتها توانستیم کارشناسی ارشد مشاوره مامایی را تصویب کنیم و این به این مفهوم است که باید از وجود ماماها در تمام بخش‌های مرتبط با بهداشت بهره جست و چه کسی بهتر از ماماها می‌تواند جلوی پوکی استخوان را در زنان با مشاوره درست، بگیرد.

وزیر بهداشت گفت: چه کسی می‌تواند به زنان مشاوره بدهد تا افزایش وزن پیدا نکنند، دچار دیابت یا بیماری‌های ناشی از زندگی مدرن نشوند و اینکه به مادر بقبولاند که استفاده از شیر مادر بسیار بهتر از شیر مصنوعی است.

وی اضافه کرد: همچنین ارائه مشاوره توسط ماماها برای زنانی که تازه ازدواج کرده‌اند و قبل از بارداری می‌تواند جلوی بسیاری از بیماری‌ها را بگیرد.

وحید دستجردی اذعان داشت: امروز 25 هزار ماما در بخش دولتی نظام سلامت شاغل هستند و در مجموع 50 هزار ماما در کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند.

وی به افزایش جذب ماماها در بخشهای مختلف و بیمارستانهای جدید‌التأسیس اشاره کرد و گفت: سال گذشته تعدادی از ماماها را برای اتاق زایمان و بخش‌های زایمان در بیمارستانهای جدید‌التأسیس جذب کردیم و بخشنامه‌ای اعلام شده که ماماها در بخش زنان و پست‌پارتوم (بعد از زایمان)‌ جذب شوند.

وزیر بهداشت اضافه کرد: همچنین همین امسال قرار است بیش از 10 هزار و 600 نیروی انسانی برای بیمارستانها جذب شوند که بخشی از این تعداد مربوط به ماماها است.

وی ادامه داد: اکنون کشور در حال گذار از سیستم سنتی به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است که ماماها در این میان نقش بسیار مهم و محوری دارند. با اجرای برنامه پزشک خانواده 11 تا 20 هزار ماما جذب خواهند شد و شاید تعدادی ماما کم هم بیاوریم.

دستجردی به ماماهایی که به طور اختیاری طرح را می‌گذرانند نوید داد با اینکه طرح مامایی اجباری نیست ولی پیش‌بینی کرده‌ایم ماماهایی که طرح گذرانده‌اند برای جذب و اشتغال در اولویت قرار گیرد.

وزیر بهداشت با ابراز خرسندی از رونمایی سند ارتقا سیاست مامایی خاطر نشان کرد: قشر مامایی جزء اولین مشاغلی است که سند آن تدوین شده و مشاغل دیگر هنوز چنین چیزی را ندارند.

وی در پاسخ به اینکه قشر مامایی باید جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه شود، گفت: هیچ یک از مسائل حوزه سلامت جزء مشاغل سخت و زیان‌آور طبقه‌بندی نشده‌اند و این مسائل باید در شوراهای خارج از وزارت بهداشت و معاونت‌های ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود چرا که بار مالی فراوانی را برای دولت دارد.

وی در مورد وضعیت قرارداد بیمه‌ها با ماماها گفت: وزارت بهداشت جلسات زیادی را با بیمه‌ها برگزار کرده و ما موافق اجرای این طرح هستیم چرا که هم به نفع ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین است و هم قطعاً رسیدگی به مادری که تازه زایمان کرده بهتر خواهد بود و هم بار مالی کمتری به سیستم سلامت و مادران باردار تحمیل می‌شود.

