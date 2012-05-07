باغات کن به فضای سبز تبدیل می شود

به گزارش خبرنگارمهر،مهدی چمران امروز در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه با بیان این که تملک باغات کن نیازمند 600 میلیارد تومان اعتبار است گفت:این میزان تقریبا برابر یک ششم درآمد شهرداری در طول سال است.

وی با رد کاهش قیمت املاکی که به عنوان باغ تشخیص داده می‌شوند، گفت : به این باغات سطح اشغال 30 درصد و ارتفاع 9 طبقه با یک طبقه تشویقی تعلق می‌گیرد و کاهش قیمت این اراضی توهمی بیش نیست.

چمران با بیان اینکه موضوع فضای سبز و گل و گیاه فقط نباید با رویکرد حاشیه‌ای و تزئینی مورد توجه قرار گیرد ، افزود : فضای سبز یک ضرورت برای زندگی و نیاز تنفسی شهروندان است .

وی با اشاره به ضرورت توسعه فضای سبز در شهری همچون تهران که با آلودگی هوا مواجه است خاطرنشان کرد : در همه نقاط پایتخت نیازمند حداقل 10 متر مربع سرانه فضای سبز هستیم البته منظور از فضای سبز چمن و درختان سوزنی برگ نیست بلکه باید نسبت به توسعه فضای سبز عمودی و درختان پهن برگ کار بیشتری پرداخته شود.

وی همچنین به اهمیت افزایش سرانه سبز فضای محلی اشاره کرد و گفت: هنوز هم در برخی از مناطق تهران سرانه فضای سبز کمتر از سه متر است که از آن جمله می‌توان به منطقه 10 اشاره کرد البته اخیرا بر اساس آمار میزان فضای سبز این مناطق نیز افزایش یافته است.

چمران افزود : دیگر شهرهای کشور نیز از نظر فضای سبز در مرتبه خوبی قرار ندارند و هرچه فضای سبز در شهرها افزایش یابد بازهم کم است.

در ادامه این مراسم علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به حضور 246 تولیدکننده داخلی و 71 شرکت خارجی در دهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه تهران اشاره کرد و افزود : میزان حضور شرکت کنندگان در دهمین دوره نمایشگاه 30 درصد نسبت به سال پیش افزایش یافته است .

وی افزود : در این نمایشگاه 450 تولید کننده تقاضای شرکت داده بودند که با توجه به محدودیت فضا، تنها با حضور 246 تولید کننده در نمایشگاه موافقت شد.

مختاری با بیان اینکه بیش از 15 هزار تولیدکننده گل‌وگیاه در سطح کشور وجود دارد به تنوع گل‌وگیاه در کشورمان اشاره کرد و گفت : با برخورداری از این نعمت می‌توانیم حرف اول را در حوزه صادرات گل‌وگیاه در جهان بزنیم، اما به دلیل مشکلاتی در بسته‌بندی و حمل و نقل، صنعت گل‌وگیاه ایران در بازارهای جهانی حضور به موقع ندارد.

رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که از صنعت گل‌وگیاه در کشور حمایت شود می‌توانیم سهم بالای ارزآوری در بازارهای جهانی را در این صنعت به خود اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه سرانه گل به ازای هر 15 نفر در ایران معادل یک شاخه است اظهار کرد: در چنین شرایطی 50 درصد تولید داخل از بین می‌رود که باید برای این شرایط چاره‌ای اندیشید.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه‌های فصلی گل و گیاه اشاره کرد و اظهار داشت : در سومین نمایشگاه فصلی گل‌وگیاه که مهر ماه سال گذشته برگزار شد، دو میلیون نفر در مدت زمان 5 روز بازدید کردند که به نظر می‌رسد پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب شمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه گل‌وگیاه بیش از دیگر نمایشگاه‌ها باشد.

