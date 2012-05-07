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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

صفرزاده:

سهم بخش صنعت و معدن خراسان رضوی از اشتغال 35 درصد است

سهم بخش صنعت و معدن خراسان رضوی از اشتغال 35 درصد است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: سهم بخش صنعت و معدن با وجود پنج هزار و 700 کارخانه صنعتی و 562 معدن فعال از اشتغال استان 35 درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنایع معدنی، فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک و محصولات فرآوری شده طلا، عمده ترین صنایع استان هستند که 85 درصد از سهم صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده اند.

صفرزاده با اشاره به اینکه در بخش معدن استان 44 نوع ماده معدنی با ذخیره 2.8 میلیارد تن شناسایی شده، افزود: از معادن فعال استان سالیانه حدود 23.3 میلیون تن ماده معدنی استخراج می شود.

وی با اشاره به سهم استان از ظرفیتهای تولیدی کشور، تصریح کرد: 35 درصد سهم تولید بخاری، 36 درصد تولید ظروف چینی، 33 درصد لامپ روشنایی، 41 درصد تولید نوشابه، 32 درصد تولید آبمیوه، کنسانتره و رب گوجه فرنگی، 30 درصد تولید قند و شکر، 30 درصد تولید ادوات کشاورزی و 30 درصد تولید پارچه فاستونی کشور متعلق به خراسان رضوی است.

کد مطلب 1596088

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