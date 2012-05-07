  1. جامعه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

20 درصد مرگ و میر نوزادان ناشی از عوامل متابولیکی است

20 درصد مرگ و میر نوزادان ناشی از عوامل متابولیکی است

مدیرعامل موسسه پزشکی نسل امید، با اشاره به اینکه از هر هزار تولد 13 تا 14 مرگ نوزاد در کشور داریم گفت: 20 درصد عوامل این مرگ و میرها عوامل متابولیکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یونس مدبری روز دوشنبه در نشست خبری مجتمع کنترل اختلالات رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد، گفت: این مجتمع به عنوان یک مرجع در کشور خدمات جنین و مادر را در راستای سلامت آنان برای جلوگیری معلولیت (قبل، حین و بعد از تولد) و همچنین در طول 3 ماهه اول، دوم، سوم و تا 28 روز طول عمر نوزاد ارائه می‌دهد.

وی افزود: این مجتمع با طراحی و پیشنهاد دکتر غفاری به وزارت بهداشت در سال 85 ایجاد و در روز پنجشنبه نیز باحضور وزیر بهداشت به طور رسمی قسمتهای مختلف این مجتمع افتتاح می‌شود.

مدبری تصریح کرد: مجتمع کنترل اختلال رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد دارای 3 مرکز جامع ژنتیک، غربالگری نوزادان و مرکز پزشکی جنین است.

وی افزود: یکی از الزامات برای گسترش غربالگری نوزادان در کشور ورود بیمه‌ها هستند زیرا در حال حاضر بیمه‌ ها مباحث غربالگری را تحت پوشش قرار نمی‌دهند و ما نیز در حال رایزنی با بیمه‌های تکمیلی برای پوشش غربالگری هستیم.

مدبری با اشاره به اینکه مجتمع کنترل اختلال رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد به عنوان مرجع در کشور برای وزارت بهداشت است خاطرنشان کرد: چنین مرکزی نیز با این امکانات بزودی یک تا دو ماه آینده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این استان راه‌اندازی می‌شود.
 
کد مطلب 1596092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها