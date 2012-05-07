20 درصد مرگ و میر نوزادان ناشی از عوامل متابولیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر یونس مدبری روز دوشنبه در نشست خبری مجتمع کنترل اختلالات رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد، گفت: این مجتمع به عنوان یک مرجع در کشور خدمات جنین و مادر را در راستای سلامت آنان برای جلوگیری معلولیت (قبل، حین و بعد از تولد) و همچنین در طول 3 ماهه اول، دوم، سوم و تا 28 روز طول عمر نوزاد ارائه میدهد.
وی افزود: این مجتمع با طراحی و پیشنهاد دکتر غفاری به وزارت بهداشت در سال 85 ایجاد و در روز پنجشنبه نیز باحضور وزیر بهداشت به طور رسمی قسمتهای مختلف این مجتمع افتتاح میشود.
مدبری تصریح کرد: مجتمع کنترل اختلال رشد، تکامل و ناهنجاریهای زمان تولد دارای 3 مرکز جامع ژنتیک، غربالگری نوزادان و مرکز پزشکی جنین است.
وی افزود: یکی از الزامات برای گسترش غربالگری نوزادان در کشور ورود بیمهها هستند زیرا در حال حاضر بیمه ها مباحث غربالگری را تحت پوشش قرار نمیدهند و ما نیز در حال رایزنی با بیمههای تکمیلی برای پوشش غربالگری هستیم.
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