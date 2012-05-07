اعطای درجه به امدادگران هلال احمر در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری مدیر عامل جمعیت هلال احمر گلستان ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: خانواده شهدا حلقه های اتصال هستند بین ما امدادگران و شهدای امدادگر، همه ما موفقیت امروز خود را مدیون شهدا هستیم .

وی افزود: آنچه باعث شده جمعیت هلال احمر استان گلستان در سال 90 بتواند رتبه برتر کشور را کسب کند تلاش و همت تک تک اعضای هلال احمر بوده است.

وی به یک نکته کلیدی در جمعیت هلال احمر استان اشاره کرد و گفت: بین تک تک اعضای هلال احمر یک حلقه اتصال وجود دارد که آن توکل به خداوند و توسل به ائمه معصوم و این نشانه پیروزی است.

اکبری یادآور شد: برکت شهدا در بین جمعیت هلال احمر وجود دارد و باید بتوانیم این یادواره شهدا را در سال های آینده برگزارکنیم، امیدواریم در مسیر آنها گام برداریم و در تمام فعالیت های امداد ونجات به خداوند بزرگ توکل کنیم .

در این جلسه اعطای درجه امدادگران و نجات گران جمعیت هلال احمر استان در سه درجه مختلف صورت گرفت و از هفت خانواده شهید امدادگر تجلیل شد .