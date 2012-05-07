به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه آثار ایران درودی در خانه هنرمندان قریب به هفتاد اثر از این هنرمند در شش گالری خانه هنرمندان ایران در معرض تماشای علاقهمندان به هنر نقاشی قرار خواهد گرفت.
برخی از آثاری که در این نمایشگاه در معرض نمایش قرار میگیرد، آثار جدید ایران درودی هستند که پس از آخرین نمایشگاه وی در ایران، ظرف دو سال گذشته خلق شدهاند و تاکنون به نمایش درنیامدهاند و علاوه بر این آثار که تعدادی از آنها برای فروش عرضه میگردد، سه کتاب " در فاصله دو نقطه ...!"؛ " قصه انسان و پایداری اش " و " چشم نوا " متشکل از نقاشیهای ایران درودی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
ایران درودی، هنرمند نقاش هفتاد و پنج ساله کشورمان دانشآموخته دانشکده عالی هنرهای زیبای پاریس " بوزار " در رشته نقاشی، مدرسه لوور پاریس در رشته تاریخ هنر معاصر، دانشکده سلطنتی بروکسل در رشته ویترای و انستیتو آر. سی.آ. نیویورک در رشته کارگردانی سینما و برنامههای تلویزیونی است.
از وی علاوه بر پنجاه و شش نمایشگاه انفرادی، بیش از دویست نمایشگاه گروهی نیز در کشورهای مختلف دنیا برپا شدهاست.
گفتنی است آیین افتتاح نمایشگاه آثار ایران درودی روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه ساعت 17 در محل خانه هنرمندان ایران برگزار و تا نهم خرداد ماه جاری همه روزه از ساعت 14 تا 21 پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
پنجاه و هفتمین نمایشگاه بزرگ آثار نقاشی ایران درودی، نقاش برجسته معاصر ایران و جهان بیستم اردیبهشت ماه طی مراسمی در خانه هنرمندان ایران افتتاح میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه آثار ایران درودی در خانه هنرمندان قریب به هفتاد اثر از این هنرمند در شش گالری خانه هنرمندان ایران در معرض تماشای علاقهمندان به هنر نقاشی قرار خواهد گرفت.
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