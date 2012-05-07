محورهای نه گانه کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی/ ایجاد قطب علمی ویژه

به گزارش خبرنگار مهر؛ دکتر "عطاء الله رفیعی آتانی" دبیرعلمی "نخستین کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی" در نشست خبری روز دوشنبه 18 اردیبهشت با اشاره به محورهای نه گانه این کنگره گفت: محورهای اصلی کنگره به 9 بخش تقسیم شده است که هر محور را به عنوان یک کمیسیون تخصصی در یکی از مراکز علمی مشارکت کننده در برگزاری کنگره علوم انسانی اسلامی مستقر کرده ایم.

وی افزود: این 9 کمیسیون تخصصی بعدها به عنوان قطب علمی در مجموعه مراکز مشارکت کننده در کنگره مستقر می شوند که این 9 محور شامل کمیسیون فلسفه و روش شناسی علوم انسانی، نقد علوم انسانی متعارف، رویکردهای رایج به علوم انسانی، دستاوردهای علوم انسانی اسلامی پس از انقلاب، کاربردسازی علوم انسانی اسلامی، آسیب شناسی علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی اسلامی و پیشرفت اسلامی، طبقه بندی علوم انسانی اسلامی و دانشگاه مطلوب علوم انسانی اسلامی است.

رفیعی از دریافت 635 چکیده مقاله به دبیرخانه "نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی" خبر داد و گفت: از این تعداد حدود 400 مقاله به دست ما رسیده است که حدود 100 مقاله ارزیابی شده است که در نهایت 30 مقاله برتر در چارچوب کمیسیونها ارائه خواهند شد و به مقالات برگزیده جوایزی اعطا می شود.

وی با اشاره به حضور 25 میهمان خارجی در کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی، افزود: این افراد از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، هند، مالزی، اندونزی، ترکیه، لبنان، تانزانیا و سنگاپور هستند و از این 25 نفر حداقل 10 نفر در چارچوب کمیسیونها به ارائه مقاله خود می پردازند.

به گزارش مهر؛ "نخستین کنگره جهانی علوم انسانی اسلامی" در قالب سه نشست برگزار می شود که نشست اصلی در روز 31 اردیبهشت و نشست معارفه علمی با شرکت میهمانان خارجی و صاحبنظران برجسته کشور در روز 30 اردیبهشت در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود و نشست تخصصی دیگری به زبان انگلیسی در 2 خرداد در مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار می شود.