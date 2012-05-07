بازیگر دقیقه 90 لبنان؛ جنبلاط بار دیگر خبرساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درست حدود یک ماه پیش بود که ولید جنبلاط بر همسویی با حزب الله و حمایت از سلاح مقاومت تاکید کرده بود.

جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه که تشکلی به نام "جبهه ملی مبارزه لبنان" را تشکیل داده است، حدود یک ماه پیش

با تاکید بر تفاهم با حزب الله از وجود سلاح مقاومت برای دفع هر گونه تجاوز احتمالی رژیم صهیونیستی حمایت کرد.



چرخش 180 درجه ای مواضع جنبلاط درباره مقاومت



اما رسانه های خبری روز شنبه خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه "جنبلاط از حزب الله خواسته است سلاح خود را تحویل دهد"



رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان از حزب الله خواسته است سلاح خود را در زمان مناسب تحویل دهد، تا به گفته وی خارج از محدوده حاکمیت لبنان باقی نماند.



وی گفته است با حزب الله توافق کرده است تا موضوع سلاح قابل بررسی باشد، به شرطی که در داخل مورد استفاده قرار نگیرد.



جنبلاط همچنین گفته است لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی، شبیه جنگ کنار گذاشتن یکدیگر است و او با منزوی شدن هر گروهی مخالف است.



رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه همچنین هشدار داده است با وجودی که نظام سوریه در حال درجا زدن است، اما همچنان از ابزار خود در لبنان استفاده می کند.



جنبلاط با نادیده گرفتن فعالیتهای خطرناک گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو اتهاماتی را علیه نظام سوریه مطرح کرد و مدعی شد ملت سوریه الگویی برای تمام ملتهای جهان شده است، به طوری که با سینه های عریان توانسته است مبارزه کند.



وی در ادامه اظهارات ضد سوری خود مدعی شد : "از این ابراز تاسف می خورد که چرا جامعه بین المللی کمکهای مطلوب برای رهایی از نظام مستبد و تروریستی سوریه ارائه نمی کند، خون ملت سوریه واقعیت جدیدی را بر صحنه بین المللی و صحنه عربی تحمیل خواهد کرد"



وی بیان کرد: ما حمایت از ملت سوریه را انتخاب کردیم و این به مفهوم تغییر ائتلافهای داخلی نیست، ما با حزب الله همسو هستیم و هر دو خواهان همزیستی و مخالف فتنه هستیم.



جنبلاط که در جمع اعضای حزب سوسیالیست پیشرو سخن می گفت، افزود: ما موافق به کارگیری سلاح حزب الله علیه اسرائیل و مخالف به کارگیری این سلاح در داخل لبنان در درگیری های طایفه ای یا مذهبی هستیم.



هر چند تکرار اظهارات ضد سوری جنبلاط عجیب نیست، اما چرخش مواضع در خصوص سلاح مقاومت آن هم پس از سفر جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به لبنان را باید مورد توجه قرار داد، سفری که گروههای حامی مقاومت درباره پیامدهای آن با توجه به فتنه گری و توطئه چینی مستمر آمریکایی ها و شخص فلتمن هشدار داده اند.



به ویژه وقتی بدانیم معاون کلینتون که زمانی سفیر آمریکا در لبنان بود، در جریان حضور در بیروت به خانه شخصی ولید جنبلاط رفت و با وی دیدار کرد که البته محتوای مذاکرات طرفین افشا نشده است.



سئوالاتی که باید ازجنبلاط پرسید اینکه از نظر این شخصیت دروزی لبنان، زمان مناسب برای تحویل سلاح مقاومت از نظر وی چه زمانی است؟ آیا لبنان به آن مرحله از توانمندی و قدرت رسیده است که صرفا با تکیه بر ارتش کنونی می تواند از خود در برابر تهدیدهای مستمر صهیونیستها دفاع کند، آیا لبنان توانسته است مانع تجاوزات روزانه اشغالگران قدس به حریم هوایی، زمینی و دریایی شود، آیا لبنان آن قدر قوی شده است که بتواند با دست درازی و تجاوز صهیونیستها به منابع طبیعی لبنان در محدوده آبهای منطقه ای اش مقابله کند و سئوال دیگر اینکه آیا درخواست جنبلاط برای اینکه حزب الله سلاح خود را تحویل دهد، خواسته همیشگی و تکراری آمریکایی ها، صهیونیستها و رژیمهای عربی همسو نیست؟



جنبلاط بازیگر دقیقه 90 لبنان



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل درباره مواضع اخیر جنبلاط به مهر می گوید : اظهارات اخیر ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان درباره ضرورت خلع سلاح حزب الله بار دیگر نگاه ها را متوجه این شخصیت عجیب سیاسی لبنان کرد.



ولید جنبلاط که در عرصه سیاسی لبنان به عنوان بازیگر دقیقه 90 معروف است دارای شخصیتی پیچیده و غیر قابل اطمینانی است.



وی که در گذشته با گروه 14 مارس به رهبری سعد الحریری ائتلاف کرده بود، سرانجام از این ائتلاف خارج و به گروه 8 مارس به رهبری میشل عون پیوست.



خروج جریان وابسته به ولید جنبلاط از ائتلاف 14 مارس به سقوط کابینه سعد الحریری رهبر این جریان ضد مقاومت اسلامی منجر شد.



به گفته هانی زاده، با اینکه فراکسیون وابسته به ولید جنبلاط تنها 9 کرسی پارلمانی را در اختیار دارد، اما ائتلاف وی با هر یک از دو جریان رقیب یعنی 14 مارس و8 مارس در شکل گیری یک دولت ائتلافی در لبنان کاملا تعیین کننده است.



زمانی که رهبر حزب سوسیالیست ترقیخواه از جریان 14 مارس خارج و به جریان طرفدار مقاومت اسلامی پیوست این تصور به وجود آمد که ولید جنبلاط درصدد تعدیل مواضع سیاسی خود برآمده است.



اما دیری نپایید که ولید جنبلاط تحت تاثیر شرایط سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی در یک چرخش سیاسی 180 درجه ای علیه حزب الله، مقاومت اسلامی و دولت سوریه موضع گیری کرد.



جنبلاط اندکی پس از دیدارهای پنهانی خود با سفیر عربستان در لبنان و همچنین جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا به بیروت ناگهان مواضع خود را تغییر داد و سلاح حزب الله را خطری برای امنیت داخلی لبنان توصیف کرد.



وی همچنین از شورشیان مخالف دولت سوریه و گروه های تروریستی این کشور حمایت و دولت بشار اسد را سرکوبگر و فاقد پایگاه مردمی توصیف کرد.



به گفته هانی زاده، این امر نشان می دهد که عربستان سعودی و آمریکا که از سرنگونی سریع دولت بشار اسد ناامید شده اند، برای بر هم زدن اوضاع داخلی لبنان گزینه سرنگونی دولت نجیب میقاتی را در دستور کار خود قرار داده اند.



اظهارات اخیر ولید جنبلاط درباره سوریه و سلاح حزب الله نشان می دهد که جریان وابسته به وی ممکن است از ائتلاف دولت نجیب میقاتی خارج شود تا مقدمات بازگشت سعد الحریر به قدرت فراهم شود.



هانی زاده می گوید هر چند حزب الله، اظهارات اخیر ولید جنبلاط را جدی تلقی نمی کند، اما به نظر می رسد که جریان وابسته به حزب سوسیالیست ترقیخواه درصدد برهم زدن قواعد بازی سیاسی برآمده تا عرصه را بر مقاومت اسلامی لبنان تنگ کند.



در پایان باید گفت این اظهارات تنش آمیز و جنجالی جنبلاط را می توان نخستین نتیجه آموزشهای ویژه فلتمن معاون وزیرامور خارجه آمریکا به وی برای شکست دولت کنونی لبنان دانست، دولتی که اکثریت آن را گروههای طرفدار معادله سه گانه یعنی ارتش، ملت و مقاومت تشکیل داده اند و اظهارات ضد سوری وی هم در چارچوب همسویی با محور غربی عربی ضد سوری قابل تحلیل است.