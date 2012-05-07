تحقق شعار امسال مستلزم ارتقای کیفیت تولیدات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری ظهر دوشنبه در کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی اظهار داشت: عرصه تولید باید به گونه ‌ای باشد که توان رقابت با تولیدات با کیفیت داخلی و خارجی را داشته باشد که این موضوع با استاندارد‌ سازی محصولات تولیدی میسر خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر شرایط به گونه‌ ای است که کالاهایی که کیفیت مناسب دارند مورد استفاده قرار می ‌گیرند و تولیدات فاقد کیفیت از دور رقابت حذف شده و صاحبان این واحدهای تولیدی توان رقابت با محصولات مشابه نخواهند داشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در همه ابعاد استقلال خود را حفظ کرده و در عرصه اقتصادی نیز باید با تلاش و پشتکار مضاعف به این استقلال دست یافته و امید دشمنان را به یاس تبدیل کرد.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: برای رسیدن به خودکفایی و استقلال اقتصادی باید صنایع تولیدی استاندارد سازی شوند و این امر باید مرحله به مرحله اجرا شود.

وی گفت: از راهکارهای رسیدن به استاندارد سازی ایجاد ساز و کارهای تشویقی برای مدیران واحدهای تولیدی استاندارد، برگزاری جلسه های مشورتی و هم ‌اندیشی صنعتگران و تولید کنندگان در مراکز شهرستان‌ ها و استان ‌ها، آموزش و فراگرفتن تکنولوژی روز توسط نیروهای فنی واحدهای تولیدی، بررسی راهکارهای قانونی در سطح ملی، لزوم استفاده دستگاه‌ های اجرایی از محصولات داخلی و استاندارد و نظارت دقیق و مستمر شهرداری ‌ها و سازمان نظام مهندسی بر سازه‌ ها است.

وی افزود: آزمایشگاه کنترل کیفیت مصالح ساختمانی در راستای استاندارد سازی مصالح در این شهرستان تاسیس شده که وجود این آزمایشگاه کمک بزرگی به واحدهای تولیدی خواهد کرد.

بامری اظهار داشت: کمیته شهرستانی استاندارد سازی مصالح ساختمانی هر ماه برگزار خواهد شد و در این کمیته روند استاندارد سازی واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی پیگیری و هر واحد موظف خواهد شد طی فرصت و مهلت تعیین شده به استانداردهای تعیین شده دست یابد.

مدیرکل استاندارد سیستان ‌و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: به دنبال مصوبه دولت مبنی بر استاندارد سازی مصالح ساختمانی و واحدهای ساختمانی که در سال 84 تصویب شد، در حال حاضر 80 واحد تولیدی استاندارد در بحث مصالح ساختمانی در سطح استان وجود دارد که در گذشته این تعداد انگشت شمار بوده است.

اسماعیل عاقلی افزود: محصولات تولیدی استان از کیفیت بالایی در سطح کشور برخوردارند که از آن جمله می‌ توان به صنایع غذایی تن ماهی چابهار و محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر اشاره کرد.

وی بیان داشت: در شهرستان ایرانشهر 70 واحد تولیدی در بخش صنایع ساختمانی فعالیت دارند که از این تعداد 10 واحد دارای پروانه استاندارد و 57 واحد در حال اخذ پروانه استاندارد هستند.