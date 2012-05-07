فشردگی مسابقات بیشترین ضربه را به ما زد/ نصب بنر کار هواداران واقعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منصور پورحیدری در حاشیه تمرین استقلال و در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: ما در نیم فصل دوم شرایط بسیار سختی داشتیم و متأسفانه با مصدومیت چند بازیکن، فشردگی مسابقات لیگ برتر همچنین بازیهای جام حذفی و لیگ قهرمانان روبرو شدیم و این مسأله باعث شد تا کادر فنی در نیم فصل نتواند تمرینات را تعطیل کرده و به بازیکان استراحت بدهد.

وی تأکید کرد: تمامی این شرایط باعث شد تا ما در نیم فصل دوم با نیم فصل اول تفاوت های بسیاری داشته باشیم و نتوانیم همانطور که هواداران از ما انتظار داشتند خواسته آنها را برآورده کنیم.

منصور پورحیدری در ادامه ضمن گله از ساعت بازی مقابل نفت آبادان گفت: مسئولین می­توانستند با توجه به گرمای شدید آبادان ساعت بازی را تغییر داده تا بازیکنان ما بتوانند بازی بهتری از خود ارائه دهند. با تمامی این تفاسیر من از بازیکنان بسیار متشکر هستم که در آن هوای گرم و طاقت فرسا با ارائه یک بازی زیبا و تماشاگر پسند 3 امتیاز این بازی را به نام خود ثبت کردند.

سرپرست تیم فوتبال استقلال تهران در پاسخ به این سوال که آیا مشکلی وجود داشت که شما همراه با تیم به آبادان نرفتید گفت: یک کار شخصی داشتم که تاریخ آن کار دقیقاً مصادف شده بود با بازی مقابل نفت آبادان و من هر چه تلاش کردم نتوانستم ساعت آن را تغییر داده و ناچار شدم در تهران بمانم.

منصور پورحیدری در ادامه افزود: عده ای گفته اند که من با آبادانی ها مشکل دارم و من برای همین به آبادان نرفته ام اما من به مردم ارادت خاصی دارم و دوستان بسیار خوبی همانند منصور رشیدی، پرویز مظومی و را دارم و مطمئن باشید اگر گرفتاری شخصی وجود نداشت قطعا در کنار تیم حضور داشتم.

سرپرست تیم استقلال تهران در ادامه و در خصوص نصب بنر و حمایت از برخی از مربیان خاص توسط برخی هواداران در ورزشگاه ها گفت: به طور یقین به شما می گویم که آن تعدادی که این رفتار را از خود نشان می دهند هوادار استقلال نیستند و می خواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و وقتی می دیدند در برخی از دیدارها استقلال در شرایط مناسبی نیست می خواستند تا عملکرد خوب استقلال را زیر سؤال ببرند.