پاسخگویی به شبهات مهدویت بر حوزویان تکلیف است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار با مسئولان و پژوهشگران هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت و موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) با تأکید بر فعالیت بیشتر در حوزه معارف مهدوی اظهار داشت: با لحاظ کردن شرایط زمانی و مکانی همگان باید در حوزه مهدویت تلاش کنند.



وی افزود: اصل بحث مهدویت و پرداختن به آن یک مسأله روشن و بدیهی است از این رو بر همگان و بخصوص بر حوزویان تکلیف است که در زمینه نشر معارف مهدوی تلاش کرده و به شبهات پاسخ دهند و باورهای مهدوی را در میان اعضای جامعه محکم کنند.



عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری به کارشکنی‌ها و تنگ نظری ها در مقابل فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و گفت: در زمینه کارهای مهدوی چه تشویق بشویم یا نشویم و یا اینکه مورد سرزنش واقع بشویم یا نشویم باید در این حوزه فعالیت جدی داشته باشیم.



وی با بیان اینکه فعالیتی نیست که مخالف یا منتقد نداشته باشد، تصریح کرد: سرزنش‌ها و مخالفت‌ها نباید موجب سرخوردگی و یأس شود.



روابط متقابل حوزه و دولت باید به همان سمتی پیش برود که مدنظر مقام معظم رهبری است



آیت الله یزدی به دیدگاه‌های برخی از روحانیان در زمینه همکاری میان حوزه و دولت اشاره کرد و توضیح داد: روابط متقابل حوزه و دولت بر اساس دیدگاه برخی از حوزویان یک نقیصه بشمار می‌آید هر چند هم که دولت اسلامی باشد و شخص ولی فقیه در رأس امور باشد.



وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر این نگرش تعدیل شده و نظرات نسبت به همکاری میان حوزه و دولت مثبت تر شده است و این رابطه باید به همان سمتی پیش برود که مدنظر مقام معظم رهبری است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم به دیدگاه های مقام معظم رهبری در مورد همکاری‌های حوزه و دولت پرداخت و تصریح کرد: بنا بر دیدگاه مقام معظم رهبری حوزه و دولت رابطه ای تنگاتنگ دارند، زیرا دولت مولود حوزه است.



وی افزود: اگر دولت دید مدیریتی نسبت به حوزه داشته باشد مورد نفی است، اما خدمات متقابل حوزه و دولت بلا اشکال است و در زمان حاضر روابط مالی میان حوزه و دولت قانونمند تعریف شده است.



دخالت احزاب و گروه‌های سیاسی در مسائل دینی و علمی خطرناک است



آیت الله یزدی در ادامه ضمن هشدار به گروه‌ها و احزاب سیاسی جهت عدم دخالت در امور دینی و علمی بیان داشت: احزاب و گروه های سیاسی کشور اگر در مسائل علمی و دینی دخالت کنند خطرناک است و نسبت به دخالت سیاسیون در امور دینی و علمی باید حساسیت نشان داده شود.



دیدگاه‌ها نسبت به بحث مهدویت باید اصلاح شود



دبیر هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت نیز در این جلسه گزارشی از برنامه‌ها و کمیسیون‌های این همایش ارائه داد و گفت: دیدگاه‌ها نسبت به بحث مهدویت باید اصلاح شود.



حجت الاسلام سید مسعود پور سیدآقایی با بیان اینکه تلقی صحیحی از فرهنگ مهدویت در میان خواص جامعه وجود ندارد، تصریح کرد: نگاه‌های اندیشمندان و نخبگان جامعه حوزوی و دانشگاهی کشور نسبت به مسأله مهدویت نگاهی جامع و عمیق نیست و این در حالی است که در زمینه پژوهش‌های مهدوی در فقر شدید به سر می‌بریم.



وی با تأکید بر اینکه مباحث مهدوی به دلیل اجتهادی بودن آنها خاستگاهی به جز حوزه‌های علمیه نمی‌توانند داشته باشند، گفت: موسسه آینده روشن نهادی حوزوی است که قصد بازنشر و تبلیغ روایات و مفاهیم مهدوی را در میان جامعه دارد.



رئیس موسسه آینده روشن با تأکید بر استقلال این موسسه بیان داشت: موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) نهادی برخاسته از بدنه حوزه‌های علمیه است که تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های علمی و اخلاقی حوزه‌های علمیه به فعالیت در عرصه فرهنگی جامعه بپردازد.



پورسیدآقایی به چرایی انتخاب موضوع "راهکارها و راهبردهای هنر زمینه ساز" برای هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت پرداخت و گفت: با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری همایش‌های بین المللی دکترین مهدویت در سالیان اخیر به موضوعات هنری و رسانه‌ای پرداخته است که خوشبختانه با استقبال خوب جوامع علمی و فرهنگی کشور و بین المللی مواجه شده است.



وی با اشاره به برگزاری نشست ویژه "بیداری اسلامی، خیزش جهانی و زمینه سازی" در حاشیه هشتمین همایش مذکور افزود: با توجه به تحولات منطقه ای و مسایل جهانی برگزارکنندگان هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت تصمیم گرفتند با دعوت از صاحبنظران جهانی به طور ویژه به بررسی و همفکری در این زمینه بپردازند.



هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت روزهای ۱۵ و ۱۶ تیر ماه امسال مصادف با ۱۵ و ۱۶ شعبان المعظم در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در تهران با حضور اندیشمندان ایرانی و خارجی و مسئولان کشوری برگزار می شود.



علاقمندان تا یکم خردادماه امسال فرصت دارند، مقاله های خود را به دبیرخانه این همایش به نشانی قم، خیابان شهدا، کوچه ۲۵، پلاک ۲۷، ساختمان شماره ۲ موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در قم می توانند با تلفن ۷۸۳۳۷۱۴ با پیش شماره ۰۲۵۱ تماس بگیرند.



نشانی اینترنتی این همایش www.mahdaviat-conference.com و نشانی اینترنتی موسسه آینده روشن www.intizar.ir است.