به گزارش خبرگزاری مهر، اگر اعتبارات عمرانی و اعتبارات ارزی مترو در چند سال اخیر به صورت کامل محقق شده بود، متروی پایتخت که در حال حاضر 126 کیلومتر مسیر در دست بهره‌برداری دارد، می‌توانست ظرفیت جا‌به‌جایی مسافران خود را از 2 میلیون نفر در روز به روزانه 4 میلیون نفر برساند.

بر اساس این گزارش، مجموع اعتبارات پرداخت نشده دولت به مترو، رقمی معادل 5/258 میلیارد تومان است که در صورت تخصیص به موقع و کامل اعتبارات مترو، این روزها شهروندان می‌توانستند شرایط بهتری در بهره برداری از مترو داشته باشند.

این گزارش می‌افزاید محقق نشدن اعتبارات مترو در زمان مقرر به‌ خصوص اعتبار مصوب مجلس شورای اسلامی از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی، خسارت‌های فراوانی را برای شهروندانی که ساعت‌ها وقت خود را در ترافیک می‌گذرانند و مجبورند آلودگی هوا را تحمل کنند، به دنبال داشته است.

این در حالی است که طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 86 مجلس شورای اسلامی اعتبارات مورد نیاز به منظور توسعه حمل و نقل عمومی در بخش درون شهری در سال به میزان 40 هزار میلیارد ریال تعیین و دولت مجاز شد تا این اعتبارات را در ردیف متمرکز از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی، تأمین و در بودجه سنواتی منظور کند.

بنا بر این گزارش، در قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی برای حمل و نقل عمومی مصوب 26 اسفند 88 نیز آمده دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار از دو میلیارد دلار مصوب برای توسعه متروی تهران و سایر کلان شهرها را برای اجرایی کردن طرح‌های جامع حمل و نقل و ترافیک تا پایان سال 89 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات در اختیار شهرداری‌های مربوطه قرار دهد، ضمن این که تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهام 50 درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صد در صد آن بر عهده دولت است.

این گزارش اضافه می‌کند قانون مذکور در سال 89 به بهانه‌های مختلف اجرایی نشد و لذا نمایندگان مجلس در بودجه سال 90 و طبق بند 22 ماده واحده در رابطه با استفاده از صندوق توسعه ملی برای قطار شهری، این موضوع را برای بار دوم در نظر گرفتند اما این بار نیز نمایندگان مجلس هشتم نتوانستند دولت را مجاب به رعایت قانون و پرداخت اعتبارات مترو کنند.

از سوی دیگر، بودجه‌های عمرانی پرداخت شده از سوی دولت در 4 سال اخیر نیز نشان می‌دهد دولت در سال 87 معادل 3/72 درصد، در سال 88 معادل 5/95 درصد، در سال 89 معادل 1/67 درصد و در سال 90 معادل 5/74 درصد از اعتبارات عمرانی متروی تهران را پرداخت کرده، در صورتی که مجموع اعتبارات پرداخت نشده مترو رقمی معادل 5/258 میلیارد تومان است.

