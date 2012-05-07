کاتاروهای اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا و غرب آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتها صبح امروز در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در کاتای انفرادی بزرگسالان داود شاهچراغی با 8/109 امتیاز بالاتر از سایر رقبا ایستاد و جواز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را کسب کرد. فرید حقیقی دیگر کاتارو این رده با 1/109 امتیاز در مکان دوم قرار گرفت تا راهی پیکارهای غرب آسیا شود.

درکاتای انفرادی جوانان امیرعلی زنجانی با 9/106 امتیاز رتبه نخست را بدست آورد و برای رقابتهای قهرمانی آسیا انتخاب شد. فواد قبادی با 7/106 امتیاز در مکان دوم ایستاد.امیر بهادر تدین و مقداد ماهری با 5/103 امتیاز و هژیر دانش با 2/101 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

در کاتای انفرادی نوجوانان مهدی امامی با امتیاز 3/104 حضورش را در مسابقات قهرمانی آسیا مسجل کرد. عباس حیاتی فر هم در انتخابی آخر صاحب 103 امتیاز شد.

در کاتای تیمی 14-17 سال تیم 3 نفره اسماعیل نخعی، معین برکم و سید بهروز حسینی نسب در قالب تیم شوتوکان کرمان با 107 امتیاز اول شد تا در رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف حریفان قاره ای برود.امیر حسین آقا علی سعدی، برنا نعیمی و سید علی خوشرو که به عنوان تیم گوجوریو کرمان در انتخابی حضور داشت صاحب 7/105 امتیاز شد.

در کاتای تیمی بزرگسالان هم آرمین روشنی، فرزاد امیرخانلو و احد شاهین راهی رقابتهای قهرمانی آسیا می شود و تیم 3 نفره امیر یاری، جمشید حسینی و میلاد خداشناس در مسابقات غرب آسیا شرکت می کند.