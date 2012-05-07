32 هزار واحد مسکونی در دولت نهم و دهم تولید شده است

حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر تا سال 84 را چهار هزار و 772 واحد اعلام کرد و افزود: از سال 84 تا88 تعداد 45 هزار و 66 واحد مسکونی تولید شده است.

وی، تعداد واحدهای اجرا شده در یک سال گذشته را 11 هزار و 736 واحد یاد کرد.

باباپور، با اشاره به اینکه استان زنجان تنها استانی است که مسکن مهر گروهی دارد گفت: در سه سایت مهر ثمین ، آراء ، و سایت دو هکتار قیدار دو هزار و 217 واحد مسکونی معرفی شده است .

وی یاد آور شد: در مرحله اول سال 89 ، 3 هزار و 527 واحد مسکونی افتتاح و در مرحله دوم سال 90 ، ده هزار و 214 واحد مسکونی افتتاح و در مرحله سوم 5 هزار واحد مسکونی افتتاح خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در مجموع 18 هزار و 741 واحد افتتاح می شود.

باباپور افزود: استان زنجان در واگذاری و احداث در کشور پیشتاز است و در زمینه انعقاد قرارداد واحدهای مسکونی مهر 109 درصد از تعهدات سال جاری محقق شده است.

مدیر کل راه وشهر سازی استان زنجان افزود: سال 91 تعهد این استان 7 هزار واحد مسکن مهر بوده است که کلنگ زنی شده است.

باباپور با بیان اینکه ما تنها استان پیشرو در پروژه های مسکن مهر گروهی در کشور هستیم افزود: این گروه از واحدهای مسکونی مهر در مقایسه با مسکن مهر خود مالکی دارای پیشرفت 100 درصدی است.

وی با اشاره به واگذاری 52 هزار واحد مسکن مهر شهری و روستایی در سوم خرداد، افزود: استان زنجان دارای رتبه اول کشوری در این زمینه است.



