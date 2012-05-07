  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

باباپور:

32 هزار واحد مسکونی در دولت نهم و دهم تولید شده است

32 هزار واحد مسکونی در دولت نهم و دهم تولید شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان، از ساخت 28 هزار و 280 واحد مسکونی در شهرهای بالای 25 هزار نفر از سال 88 تاکنون خبر داد و گفت: در دولت نهم و دهم 32 هزار واحد مسکونی تولید شده که در هر دوره 8,5 برابر تولید مسکن شهری در استان افزایش داشته است .

حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر، تولید مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر تا سال 84 را چهار هزار و 772 واحد اعلام کرد و افزود: از سال 84 تا88  تعداد 45 هزار و 66 واحد مسکونی تولید شده است.

وی، تعداد واحدهای اجرا شده در یک سال گذشته را 11 هزار و 736 واحد یاد کرد.

باباپور، با اشاره به اینکه استان زنجان تنها استانی است که مسکن مهر گروهی دارد گفت: در سه سایت مهر ثمین ، آراء ، و سایت دو هکتار قیدار دو هزار و 217 واحد مسکونی معرفی شده است .

وی یاد آور شد: در مرحله اول سال 89 ، 3 هزار و 527 واحد مسکونی افتتاح و در مرحله دوم سال 90 ، ده هزار و 214 واحد مسکونی افتتاح و در مرحله سوم 5 هزار واحد مسکونی افتتاح خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در مجموع 18 هزار و 741 واحد افتتاح می شود.

باباپور افزود: استان زنجان در واگذاری و احداث در کشور پیشتاز است و در زمینه انعقاد قرارداد واحدهای مسکونی مهر 109 درصد از تعهدات سال جاری محقق شده است.

مدیر کل راه وشهر سازی استان زنجان افزود: سال 91 تعهد این استان 7 هزار واحد مسکن مهر بوده است که کلنگ زنی شده است.

باباپور با بیان اینکه ما تنها استان پیشرو در پروژه های مسکن مهر گروهی در کشور هستیم افزود: این گروه از واحدهای مسکونی مهر در مقایسه با مسکن مهر خود مالکی دارای پیشرفت 100 درصدی است.
 
وی با اشاره به واگذاری 52 هزار واحد مسکن مهر شهری و روستایی در سوم خرداد، افزود: استان زنجان دارای رتبه اول کشوری در این زمینه است.


 

کد مطلب 1596106

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها