افزایش یک میلیارد لیتری ذخایر استراتژیک سوخت ایران

حیدر شمسی در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای افتتاح و راه‌اندازی چهار انبار جدید ذخیره سازی فرآورده‌های مختلف نفتی، گفت: در نیمه نخست سالجاری ساخت انبار جدید نفتی کرمان با ظرفیت 300 میلیون لیتر ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع به پایان می رسد.

مدیر مهندسی طرحها در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه امسال انبار جدید نفتی ملایر هم با ظرفیت 106 میلیون لیتر ذخیره فرآورده نفتی در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: علاوه بر این در سالجاری انبار نفت ماهشهر با ظرفیت 345 میلیون لیتر و انبار نفت شیراز راه اندازی خواهند شد.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت ساخت انبار جدید نفتی بیرجند هم بیان کرد: هم اکنون ساخت و تکمیل این انبار نفتی از پیشرفت مطلوبی برخوردار نیست.

وی ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع در انبار نفت بیرجند را حدود 70 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: با خلع ید پیمانکار به زودی مناقصه جدید ساخت این انبار نفت برگزار می شود.

شمسی همچنین از راه اندازی انبار جدید نفتی ارومیه تا سال آینده خبر داد و یادآور شد: انبار جدید نفتی ارومیه از ظرفیت ذخیره سازی 166 میلیون لیتر فرآورده های مختلف نفتی برخوردار است.

مدیر مهندسی طرحها در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه علاوه بر انبارهای جدید نفتی امسال مخازن جدید ذخیره سازی نفت هم افتتاح خواهند شد، بیان کرد: بر این اساس 9 مخزن جدید ذخیره سازی فرآورده نفتی در انبار نفت نظامیه اهواز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با اشاره به راه اندازی یک مخزن جدید 40 میلیون لیتری در انبار نفت زاهدان تا تابستان سالجاری، تبیین کرد: همچنین امسال مخزن 20 میلیون لیتری در انبار نفت قم، مخزن هشت میلیون لیتری در انبار نفت سمنان و 2 مخزن 5.7 میلیون لیتری در انبار نفت بجنورد در مدار بهره برداری قرار می گیرد.