31 قصه تصویری کلهر به نمایشگاه کتاب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مجلد از تازه‌ترین اثر فریبا کلهر با عنوان «31 قصه تصویری» در قالب مجموعه کتاب‌های نارنجی از سوی نشر قدیانی در نمایشگاه کتاب ارائه شد.

این کتاب که یکی از جلدهای مجموعه‌ای 12 جلدی است، در هر مجلد شامل 31 داستان کوتاه مصور برای کودکان است که از سوی سعید مادخ تصویرگری شده است.

این کتاب همچنین به صورت دو زبانه منتشر شده است و ناشر آن تصمیم دارد به زودی داستان‌های آن را در قالب دیگری نیز به صورت یک مجموعه 52 جلدی منتشر کند.

این نخستین اثر منتشر شده از فریبا کلهر در حوزه کودک و نوجوان است که پس از یکسال فعالیت وی در حوزه رمان‌نویسی برای مخاطب بزرگسال، منتشر شده است.

این نویسنده همچنین چاپ دوم از تاره‌ترین رمان خود با عنوان «شوهر عزیز من» را نیز به نمایشگاه کتاب آورده است.

این رمان که از سوی نشر آموت منتشر شده است در مدت شش روز گذشته از نمایشگاه کتاب عنوان پرفروشترین اثر این ناشر را نیز به خود اختصاص داده است.