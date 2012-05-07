به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بارها شکایاتی از سوی مجلس در رابطه با عملکرد دولت به دستگاه قضا ارئه شده در حالی که هنوز دستگاه قضایی نتیجه این پرونده ها را اعلام نکرده است گفت: مجلس بر اساس وظیفه مواردی را به دستگاه قضا ارائه می کند. ولی باید بگویم وقتی مجلس چیزی را تشخیص می دهد باید در دستگاه قضایی رسیدگی شود. روز گذشته هم مواردی از تخلفات دولت از سوی مجلس ارائه شد که در حال رسیدگی است و مطمئن باشید هر وقت رسیدگی به پایان رسید اطلاع رسانی می کنیم.

پرونده ملک زاده بسته شد

وی در مورد اظهارات دادستان تهرانی در مورد پرونده ملک زاده و اظهارات محمد جعفر بهداد معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور مبنی بر اینکه وی شامل حال عفو رهبری نشده است گفت: خبرنگاران باید با دقت مطلب را گرفته و به درستی منتقل کنند. پرونده وی در حال رسیدگی بود و موارد آن در دادسرا داشت طی می شد. در همین مسیر رسیدگی که هنوز پرونده به دادگاه نرفته بود گزارشات و نامه هایی به دفتر رهبری ارسال شد. مقام رهبری با عفو تعقیب این پرونده موافقت کردند و پرونده بسته شد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد وضعیت پرونده رئیس سابق منطقه آزاد ارس نیز گفت: یک مجموعه ای بودند که برخی هنوز دادگاه نرفته و برخی هم حکم گرفتند و ربطی به پرونده ملک زاده ندارد.

محسنی اژه ای در مورد دیدار مه آفرید خسروی با جریان انحرافی و رد پای صاحبان قدرت در پرونده فساد مالی بزرگ گفت: در این پرونده هر کسی که ثابت شود مقصر است حتما بازخواست می شود و فرقی نمی کند در چه جایگاهی باشد.