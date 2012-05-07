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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

79 معلم نمونه گنبدکاووس تقدیر شدند

79 معلم نمونه گنبدکاووس تقدیر شدند

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: 79 معلم نمونه شهرستانی و استانی در گنبدکاووس تجلیل شدند.

به گزارش خبرگار مهر، مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس ظهر دوشنبه در این مراسم گفت: از این تعداد 72 معلم شهرستانی و بقیه استانی هستند.

نبی الله آخوندی افزود: برای یک معلم هر روز، روز اوست و خداوند اولین معلم خلقت است و  معلمان جزو سرمایه های جامعه هستند و در فرآیند تعلیم و تربیت نقش دارند.

حجت الاسلام حسن سبحانی امام جمعه گنبدکاووس نیز در این مراسم گفت: یکی از بزرگترین و نمونه ترین معلمان کشور، شهید مطهری بود که در تمام زمینه ها اسوه است.

وی اظهار داشت: شهید مطهری نه تنها معلم بود، بلکه مربی و پرورش دهنده روح و افکار والای انسانی نیز بوده است و این همان بخش برتر از تعلیم است.

امام جمعه گنبدکاووس گفت: شهید مطهری یک انسان اهلی در بعد تربیتی و دفاع از ارزشهای انسانی بوده است.

کد مطلب 1596118

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