1600مبلغ به مناطق مختلف زنجان اعزام می شوند

حجت الاسلام علی دشتکی، افزود: ماه های شعبان، رجب و رمضان زمان مناسبی برای خودسازی هستند و 40 برنامه دینی فرهنگی در مناسبت های مختلف سه ماه آتی اجرا خواهد شد.



وی، با اشاره به اعزام 1200 مبلغ به مناطق مختلف استان زنجان در ماه رمضان امسال، خاطر نشان کرد: پوشش تبلیغی اداره کل تبلیغات استان زنجان در ماه رمضان 99 درصد است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، یادآورشد: همه برنامه های فرهنگی و مذهبی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با هدف تحقق منویات رهبری، ارتقاء سطح پژوهش ها و توسعه کمی و کیفی برنامه های فرهنگی در شهرستان ها به خصوص مناطق محروم عملیاتی می‌شود.

حجت الاسلام دشتکی، اجرای برنامه های فرهنگی را در روستاها و مناطق محروم ضروری دانست و ابراز کرد: با توجه به اینکه روستاها از اغلب برنامه های دینی فرهنگی محروم هستند، حضور مبلغان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این مناطق ضروری و مثمر ثمر است.

وی، با اعلام خبر برگزاری مراسم اعتکاف در 65 مسجد استان زنجان، گفت: مباحث مربوط به گفتمان ها، خیمه های معرفتی، محتوای کتب و بحث های مراسم اعتکاف تدوین شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، پوشش تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان را در کل ایام سال به جز ماه های محرم و رمضان 65 درصد اعلام و اظهار کرد: امسال این میزان 10 درصد افزایش خواهد یافت.