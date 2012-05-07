پلنگ ایرانی برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان رویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی دهقانی ‌نژاد اظهار داشت: براساس شواهد به دست آمده عمده زیستگاه این گربه ‌سان در ارتفاعات کوه بیرک سراوان و همچنین شهرستان نیکشهر است.

وی گفت: ماموران محیط زیست سراوان پس از 25 روز تلاش شبانه‌ روزی و استفاده از دوربین تله ‌ای موفق به ضبط تصویر پلنگ ایرانی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده بیرک شدند.

وی افزود: مهم ‌ترین زیستگاه این جانور، جنگل ‌ها و ارتفاعات بیش از چهار هزار متر منطقه است که کوه بیرک این ویژگی را دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سراوان بیان داشت: این گونه جانوری با توجه به کمبود منابع غذایی و خطرات احتمالی، گونه ‌ای در معرض انقراض است و شواهد نشان می ‌دهد 10 قلاده از این جانور کمیاب در منطقه وجود دارد.

وی گفت: این جانور با جثه ‌ای کشیده و باریک جزو بزرگ ‌ترین گربه ‌سانان ایران محسوب می ‌شود که بسیار زیباست و با توجه به هوشیاری زیاد ضبط تصویر زنده از آن کاری بسیار سخت و طولانی مدت است.

وی افزود: دوربین ‌های تله ‌ای با هدف شناسایی و حفاظت بیشتر از گونه ‌های جانوری کمیاب در زیستگاه‌ های احتمالی این جانوران در شهرستان سراوان به کار گرفته شده، که هفته گذشته نیز با کمک این دوربین جانوری بسیار نادر به نام شاه روباه در منطقه حفاظت شده بیرک سراوان شناسایی شد.

دهقانی نژاد اظهار داشت: منطقه حفاظت شده بیرک با 73 هزار هکتار وسعت در غرب شهرستان سراوان واقع شده و گونه‌ های جانوری کمیاب و نادر در آن زیست می ‌کنند.