حال مهدی کوچولوی مبتلا به بیماری EB وخیم تر شد

آیت الله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، به گفته پزشک معالج حال جسمانی مهدی روز به روز در حال وخیمتر شدن است و اقدامات انجام شده برای درمان یا کاهش دردهای مهدی، تاکنون بی اثر بوده است، افزود: تماس هایی از سوی ادارات مختلف گرفته شد ولی تاکنون اقدام موثری برای درمان یا تامین داروهای مورد نیاز این طفل انجام نشده است.

وی اظهار کرد: افزایش تاولها در دهان، کم شدن آب بدن و در نتیجه افزایش مشکلات پوستی برای مهدی را به همراه داشته و تاول های روی بدن وی را افزایش و پوست کودک را چروکیده کرده است.

پدر بیمار مبتلا به بیماری نادر EBگفت: خارش تاولها و گرم شدن هوا موجب کنده شدن زخم های روی بدن مهدی شده به نحوی که کودک بدون اینکه بداند با کندن زخمها، زمینه وخیمترشدن حال خود را فراهم می کند.

از خیرین ممنونم

محمدی با اشاره به انتشار گزارش خبرگزاری مهر در خصوص وضعیت مهدی گفت: خیران کمک زیادی به مهدی کردند و جای تقدیر و تشکر فراوانی دارد و امید است این کمکها بارقه امیدی برای بهبودی کامل مهدی باشد.

وی با مراجعه به پزشک متخصص پوست که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی انجام شد با نحوه کاهش زخم ها و بهبود وضعیت فرزندش آشنا شد.

مهدی محمدی کودک سه ساله اراکی در حالی با بیماری لاعلاج EBدست و پنجه نرم می کند که خانواده وی قادر به تامین هزینه های 400 هزار تومانی آن در ماه نیستند.