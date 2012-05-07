پیکر پاک شهید "معصومی" در اسفراین تشییع شد

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیکر شهید رمضانعلی معصومی جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس صبح دوشنبه 18 اردیبهشت ماه بر دوش مردم شهید پرور اسفراین تشییع شد.

وی افزود: مراسم تششیع جنازه این شهید بزرگوار ساعت 9 صبح از مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی سپاه اسفراین در خیابان ولی عصر (عج) آغاز و در مزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

براتی زاده اظهار داشت: شهید رمضانعلی معصومی در سال 1362 بر اثر اصابت ترکش به جمجمه‌اش در منطقه عملیاتی مریوان به درجه جانبازی نایل شده بود.

وی اضافه کرد: این شهید عالی مقام پس از تحمل 28 سال رنج و مشقت جانبازی و طی دوران بسیار طولانی بیماری کلیوی و کبدی ناشی از اصابت ترکش‌ها در بیمارستان ساسان تهران، در روزهای گذشته با قطع امید پزشکان به اسفراین منتقل شده بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در ادامه گفت: رمضانعلی معصومی شنبه 16 اردیبهشت ماه دعوت حق را لبیک گفته و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.