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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

پیکر پاک شهید "معصومی" در اسفراین تشییع شد

پیکر پاک شهید "معصومی" در اسفراین تشییع شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی گفت: پیکر پاک شهید رمضانعلی معصومی در اسفراین تشییع شد.

حسن براتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پیکر شهید رمضانعلی معصومی جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس صبح دوشنبه 18 اردیبهشت ماه بر دوش مردم شهید پرور اسفراین تشییع شد.

وی افزود: مراسم تششیع جنازه این شهید بزرگوار ساعت 9 صبح از مقابل مجموعه فرهنگی ورزشی سپاه اسفراین در خیابان ولی عصر (عج) آغاز و در مزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

براتی زاده اظهار داشت: شهید رمضانعلی معصومی در سال 1362 بر اثر اصابت ترکش به جمجمه‌اش در منطقه عملیاتی مریوان به درجه جانبازی نایل شده بود.

وی اضافه کرد: این شهید عالی مقام پس از تحمل 28 سال رنج و مشقت جانبازی و طی دوران بسیار طولانی بیماری کلیوی و کبدی ناشی از اصابت ترکش‌ها در بیمارستان ساسان تهران، در روزهای گذشته با قطع امید پزشکان به اسفراین منتقل شده بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان شمالی در ادامه گفت: رمضانعلی معصومی شنبه 16 اردیبهشت ماه دعوت حق را لبیک گفته و به خیل همرزمان شهید خود پیوست.

کد مطلب 1596128

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