به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی قبل از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه اخلاق در توسعه پایدار انسانی باید حفظ شود.



وی گفت: امروزه متاسفانه برخی از افراد در حوزه توسعه پایدار به امر اخلاق توجه ندارند ولی باید این امر بیشتر مورد توجه قرار گیرد.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز افزود: رشد در حوزه آمایش، محیط زیست و توسعه پایدار نیازمند برگزاری ده ها جلسه است و در این جلسه تلفیقی از دانش بنیانی و توسعه پایدار و تجربیات ادبیاتی و مدیتریتی اساتید بود.



وی ادامه داد: انجمن ژئوپولوتیک ایران اقدام به برگزاری بزرگداشت مقام علمی محمد حسین پاپلی پزدی استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس تهران در روز سه شنبه از ساعت 18 تا 21 در تالار دیوان شمس می کند.

