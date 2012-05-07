به گزارش خبرنگار مهر، سرشار که امسال با کتاب‌های «نقد آثار داستانی صادق هدایت» و «هیاهو برای هیچ» در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد، امروز ساعت 16، میهمان غرفه کانون اندیشه جوان خواهد بود.

سرشار همچنین قرار است ضمن دیدار با مخاطبان جوان، ‌به بررسی مسائل و مشکلات نشر کتاب در حوزه ادبیات بپردازد.

محمدرضا سرشار با امضای رضا رهگذر و محمد دیدار نیز شناخته می‌شود.

سردبیری مجلاتی مانند سوره نوجوانان، ادبیات داستانی، سروش نوجوان و ...، مسئولیت‌های فراوانی چون ریاست انجمن قلم ایران، دبیری کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه جلال آل‌احمد، داوری جوایز گوناگون ادبی، سردبیری و گویندگی «قصه ظهر جمعه» و ... و همچنین نگارش کتاب‌هایی مانند «از سرزمین نور»، «آنک آن یتیم نظرکرده»، «حقیقت بوف کور»، «داش آکل، حواشی و تبعات»، «راز شهرت صادق هدایت»، «نقد داستان‌های کوتاه صادق هدایت (دو مجلد)»، «پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان»، «انواع نقد ادبی»، «نقد ادبی، فایده‌ها و آفات» و ... بخشی از کارنامه حرفه‌ای اوست.

انتشارات کانون اندیشه جوان واقع در راهرو 24 غرفه 28 واقع شده است.