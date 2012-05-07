پرداخت 15 درصد تعرفه زایمان طبیعی به ماماها

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه زعفرانی روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما که در سالن اجتماعات مرکز قلب تهران برگزار شد، به اقدامات انجام شده برای ساماندهی امر زایمان طبیعی در بیمارستانهای آموزشی اشاره کرد و گفت: اکنون مقدمات این موضوع فراهم شده است. به این ترتیب یک خانم مامای هیئت علمی به صورت مقیم برای آموزش زایمان طبیعی در بیمارستانهای آموزشی حضور خواهد داشت. همچنین کارشناس ارشد مامایی نیز برای مراقبت از نوزاد در بیمارستان‌های آموزشی حضور خواهد داشت. در مجموع باید گفت که گسترش تحصیلات تکمیلی مامایی در دست اقدام است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه درمان در زمینه مامایی نیز گفت: محاسبه همزمان 15 درصد تعرفه‌ زایمان طبیعی برای ماماها و همچنین اختصاص کارانه به ماما نیز صورت گرفته است. در زمینه انعقاد قرارداد بیمه‌ها با ماماها نیز باید گفت که تمام کارشناسیهای این موضوع انجام شده و در دستور کار شورایعالی بیمه قرار دارد.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی به تعرفه خدمات مامایی اشاره کرد و افزود: سال گذشته اشتباهی در این زمینه صورت گرفت که امسال جبران خواهد شد.

زعفرانی ادامه داد: مدیریت ماماها در بیمارستانهای تک تخصصی پیگیری شده است و اکنون در اغلب دانشگاهها این موضوع اجرایی شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفت: یکی از کارهای برزمین مانده در حوزه بهداشت، واحدهای تسهیلات زایمانی بود. این واحدها تقریبا به حال خودشان گذاشته شده بودند.اما به دنبال دستور وزیر بهداشت تصمیماتی اتخاذ و مقرر شد تجهیزات این واحدها ارتقا یابند و برای ماماها نیز امتیازاتی در نظر گرفته شود.

زعفرانی در ادامه به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اشاره کرد و گفت:‌ ماماها یکی از ارکان برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع هستند. در اجرای این برنامه در شهرهای زیر 20 هزار نفر رضایت کاملی از خدمات مامایی وجود دارد. بر اساس نسخه 02 برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع به ازای هر 10 هزار نفر جمعیت 2 ماما در نظر گرفته شده است. در این زمینه برخی توقعات را منطقی نمی‌بینیم و برخی خواسته‌ها عملی نیست. درباره این برنامه کارسنجی شده و بر اساس کار کارشناسی تصمیم گیری شده است. در مجموع ماماها در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع حضور فعال خواهند داشت.

وی تدوین سند سیاست ارتقای خدمات مامایی را از جمله اقدامات بی نظیر در حوزه مامایی دانست و افزود: بسته نوزاد سالم تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. همچنین در اتاق زایمان و اتاق عمل یک خانم ماما به طور جداگانه مسئولیت حفظ سلامت نوزاد و همچنین احیای نوزاد مشکل دار را برعهده خواهد داشت.