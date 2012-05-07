به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این که بدهی های معوق شهرداری تهران در سال 90 حدود هزار و 200 میلیارد تومان بود، اظهارداشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته اکنون میزان بدهی های معوق شهرداری تهران به پیمانکاران حدود 700 میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال 91، کل بدهی های معوق شهرداری تسویه شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به رقم 9 هزار و 300 میلیارد تومانی بودجه شهرداری نسبت به این بدهی کمتر از 7 درصد است ضمن اینکه در سال 90 بسیاری از مناطق حتی یک ریال هم بدهی معوق به پیمانکاران نداشته اند و این در مناطق ، بدهی شهرداری تسویه شده است.