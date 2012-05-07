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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

حساب معوق شهرداری تهران با پیمانکاران امسال تسویه می‌شود

حساب معوق شهرداری تهران با پیمانکاران امسال تسویه می‌شود

معاون مالی و اداری شهرداری تهران از تسویه حساب بدهی های معوق این نهاد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون بدهی های معوق شهرداری تهران کمتر از 10 درصد بودجه این نهاد است و تلاش داریم تا پایان امسال، کل بدهی های معوق شهرداری تهران تا پایان سال 90 تسویه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمد پورزرندی با بیان این که بدهی های معوق شهرداری تهران در سال 90 حدود هزار و 200 میلیارد تومان بود، اظهارداشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته اکنون میزان بدهی های معوق شهرداری تهران به پیمانکاران حدود 700 میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال 91، کل بدهی های معوق شهرداری تسویه شود.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به رقم 9 هزار و 300 میلیارد تومانی بودجه شهرداری نسبت به این بدهی کمتر از 7 درصد است ضمن اینکه در سال 90 بسیاری از مناطق حتی یک ریال هم بدهی معوق به پیمانکاران نداشته اند و این در مناطق ، بدهی شهرداری تسویه شده است.

کد مطلب 1596136

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