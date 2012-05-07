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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

تداوم جشن‌های اردیبهشت تئاتر/

حضور پورحسینی در جشن تئاتر سمنان

حضور پورحسینی در جشن تئاتر سمنان

جشن‌های اردیبهشت‌ تئاتر ایران با برگزاری جشن اردیبهشت تئاتر در سمنان به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن اردیبهشت سمنان روز دوشنبه 18 اردیبهشت‌ماه با حضور پرویز پورحسینی، بازیگر با سابقه عرصه سینما و تئاتر برگزار می‌شود.

همچنین در راستای برگزاری جشن‌های اردیبهشت تئاتر، دکتر حمید شاه‌‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین سفر خود در اردیبهشت تئاتر در بین هنرمندان آذربایجان غربی در شهر ارومیه حضور دارد.

وی طی حضور خود در شهر ارومیه نشست‌هایی را با هنرمندان تئاتر این استان داشته و در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده است.

کد مطلب 1596137

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