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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

حاجی زاده :

43 هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی شده است

43 هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، کل واحدهای مسکونی روستایی را 82 هزار و 435 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 43 هزار و 551 واحد مسکونی معادل 53 درصد مقاوم سازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن افزود: استان زنجان در مسکن روستایی 82,32 درصد است که متوسط کشوری 65,5 درصد است .

وی، ادامه داد:47 درصد واحدهای مسکونی روستایی غیر مقاوم در دستور کار است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب زنجان، پرداخت تسهیلات از سال 84 تاکنون به واحدهای مسکونی روستایی را 4 هزار واحد اعلام کرد.

حاجی زاده، تاکید کرد: دولت عدالت محور توجه ویژه ای با مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی دارد و بنابراین از سال 84 اجرای بازسازی واحدهای مسکونی روستایی در دستور کار قرار گرفته است .

وی گفت: در شهرهای زیر 25 هزار نفر در 14 شهر مسکن مهر در قالب 99 ساله و انفرادی دو هزار و 7 واحد معرفی شده است.

مدیر کل بنیاد انقلاب اسلامی استان زنجان، افزود: تسهیلات به واحدهای مسکونی مهر توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.

حاجی زاده، یاد آور شد: دولت عدالت محور توجه به مسکن مردم را اولویت کاری خود قرار داده است.
 

کد مطلب 1596139

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