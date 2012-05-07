43 هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی زاده ظهر دوشنبه در جلسه شورای مسکن افزود: استان زنجان در مسکن روستایی 82,32 درصد است که متوسط کشوری 65,5 درصد است .
وی، ادامه داد:47 درصد واحدهای مسکونی روستایی غیر مقاوم در دستور کار است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب زنجان، پرداخت تسهیلات از سال 84 تاکنون به واحدهای مسکونی روستایی را 4 هزار واحد اعلام کرد.
حاجی زاده، تاکید کرد: دولت عدالت محور توجه ویژه ای با مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی دارد و بنابراین از سال 84 اجرای بازسازی واحدهای مسکونی روستایی در دستور کار قرار گرفته است .
وی گفت: در شهرهای زیر 25 هزار نفر در 14 شهر مسکن مهر در قالب 99 ساله و انفرادی دو هزار و 7 واحد معرفی شده است.
مدیر کل بنیاد انقلاب اسلامی استان زنجان، افزود: تسهیلات به واحدهای مسکونی مهر توسط بانک مسکن پرداخت خواهد شد.
حاجی زاده، یاد آور شد: دولت عدالت محور توجه به مسکن مردم را اولویت کاری خود قرار داده است.
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