43 هزار واحد مسکونی روستایی در زنجان مقاوم سازی شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان، کل واحدهای مسکونی روستایی را 82 هزار و 435 واحد اعلام کرد و گفت: از این تعداد 43 هزار و 551 واحد مسکونی معادل 53 درصد مقاوم سازی شده است.