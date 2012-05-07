استقبال از استقرار واحدهای تولید در شهرک صنعتی بانوان صورت نمی گیرید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‎‌نژاد ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی گرامی ‌داشت هفته زن افزود: 16 سوله در این مجتمع طراحی و هر سوله با 20 میلیون تومان کمک بلاعوض در جهت اشتغال‌زایی بانوان و برای اولین‌ بار در کشور در استان زنجان طراحی و اجرا شد که متاسفانه حتی یک نفر هم برای استفاده از این فرصت مراجعه نکرد.

وی ادامه داد: شعار امسال یک نام‌گذاری دوراندیشانه از سوی مقام معظم رهبری بود که زنان به عنوان نیمی از اعضای جامعه نقش مهمی در تحقق آن برعهده دارند.

رئوفی‌نژاد، با بیان اینکه امسال 169 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی بدون هیچ‎گونه محدودیتی در پرداخت تسهیلات پیش‎بینی شده است افزود: زنان در این بخش نیز می‎توانند حضور موثر و گسترده‎ای داشته باشند.

وی تاکید کرد: گرامی‌داشت هفته زن فرصت مناسبی برای مطالعه ظرفیت‎ها و پتانسیل‎های موجود است تا علاوه بر اقدامات کمی بتوان گام‌های موثری را نیز در سال‎های آینده در راستای اعتلای مقام زنان جامعه برداشت.

رئوفی‌نژاد تصریح کرد: طی دولت‌های نهم و دهم توجه ویژه‌ای به نیازمندی‌های بانوان در بخش‌های مختلف شده است که در استان زنجان نیز در دهه فجر سال 89 کنگ سالن چند منظوره سونا و استخر بانوان و فرهنگسرای بانوان به زمین زده شد و پیش‎بینی شده است که تا پایان سال مالی 91 این طرح‌ها به پایان رسیده و مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

استاندار زنجان، در ادامه به نقش زنان انقلابی ایران پس از پیروزی انقلاب و 8 سال دفاع مقدس اشاره کرد و یادآور شد: این هفته فرصت مناسبی است تا یک زن ایرانی که نمادی از یک زن مسلمان و انقلابی است را به جهان معرفی کنیم.

رئوفی نژاد افزود: همان طور که انقلاب اسلامی ایران الگوی بسیاری از انقلاب‌های آزادی‎خواه در جهان است زنان ایرانی نیز به‌عنوان الگوی مناسبی برای تمام زنان جویای کمال در جای جای جهان خواهند بود و وظیفه مسئولان شناساندن زوایای اخلاقی این زمان چه به عنوان اعضای فعال جامعه و به عنوان ارکان اصلی خانواده سالم دارند.

وی به مقایسه زنان ایران با زنان کشورهای غربی پرداخت و با ابراز تاسف از جایگاه و نوع نگرش مردان به زنان غربی گفت: متاسفانه نگاه توام با تحقیر به زنان غربی موجب شده است تا نهادی با عنوان کانون خانواده در این جوامع وجود خارجی نداشته باشد.

رئوفی نژاد به حجاب و عفاف زنان ایرانی اشاره کرد و گفت: فعالیت زنان در انقلاب اسلامی ایران در سایه پوشش اسلامی موجب شده است تا زنان با رعایت اصول شرعی و اسلامی در کلیه فعالیت ها حضور چشمگیر داشته باشند.

استاندار زنجان با اشاره به ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: زنان زنجانی نیز نمادی از زنان انقلابی بودند که با حضور گسترده خود در راهپیمایی بر علیه رژیم طاغوت جایگاه خود را در تاریخ انقلاب ثبت کردند.

رئوفی نژاد با تاکید بر اجرای همایش زنان با محوریت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان گفت: در همین راستا ویژه نامه ای از عملکرد زنان شاغل در دستگاه های استان تهیه و توزیع شود.