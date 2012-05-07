مهدی غضنفری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز خرید گندم از کشاورزان در سراسر کشور، گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، 270 هزار تن گندم از کشاورزان 7 استان خریداری شده که بر این اساس، 700 میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وجه گندم خریداری شده از کشاورزان از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، حداکثر 48 ساعت بعد از تحویل محصول پرداخت می‌شود و تمام تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کشاورزان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، محصول خود را تحویل داده و وجه آن را دریافت کنند.

وی تصریح کرد: هم اکنون کار خرید گندم در استانهای خوزستان، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، ایلام و بوشهر در حال انجام است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم 395 تومان و گندم دوروم؛ 415 تومان تعیین شده است.