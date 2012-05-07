دین اسلام بزرگترین مروج فراگیری علم و دانش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محرمعلی فراشی ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت و بزرگداشت معلمان نمونه کشوری و استانی کردستان اظهار داشت:‌ بهترین راه شناسایی و معرفی دین اسلام اشاره به منزلت قلم و ترویج علم و دانش در سطح جامعه است.

وی با بیان اینکه دین اسلام با معرفت، دانش و اندیشه تجلی پیدا کرده است، اعلام کرد: با تابش اشعه های اولیه اسلام علم نیز همگام با آن آغاز به درخشش و رشد کرده است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور استفاده از قلم را تنها در راه الهی جایز دانست و گفت: تمام علوم در گروه حرکت قلم هستند و هدایت و جهت دهی مناسب و درست به قلم مصیبت و آفات از علم و دانش را کاهش می دهد.

حجت الاسلام فراشی با بیان اینکه علم باید در راستای عبادت الهی و هدایت مسیر توسط دین حرکت کند، بیان کرد:‌ انسانها قبل از اسلام و شروع تاریخ در جهل و نادانی به سر می بردند که ظهور اسلام و تاکید پیامبر خدا (ص) بر مساله علم و قلم نقش ارزشمند علم آموزی در دین اسلام را نمایان کرد.

وی با بیان اینکه معلمان دلسوزان واقعی جامع بشری هستند، گفت: شهیدان معلم برای روشن نگه داشتن چراغ نظام جان خود را نثار کردند و این افتخاری برای استاد شهید مطهری در خلق این همه رشادت از شاگرادنش است.

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور شهید مطهری را به عنوان معلم نمونه کشور با آثاری ارزشمند و بدون نقص در ایراد سخنان حکیمانه معرفی کرد و اظهار داشت: بعد از گذشت 50 سال آثار ایشان افتخار و الگوی بدون تغییر جامع و کامل بدون محصور شدن در زمان برای معلمان و کل جهان است.

حجت الاسلام فراشی در پایان بیان کرد:‌ اردیبهشت معطر در کردستان امسال همراه با چندین مراسم و بزرگداشت مهم برگزار می شود و به همین دلیل این ماه را در استان ویژه و خاص کرده است.