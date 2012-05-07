آمریکا و برزخ از دست دادن متحدین/کاخ سفید و ماجراهای اولاند و الیزه

آمریکا در دوران ریاست جمهوری "نیکلا سارکوزی"، دوران خوبی را با الیزه داشت چون سارکوزی بر خلاف سلف خود "ژاک شیراک" تلاش کرد تا سیاست های الیزه را پیش از گذشته با کاخ سفید هماهنگ کند و از همین رو بود که منتقدان تندرو به وی لقب "سارکوزی آمریکایی" را داده و برخی از تحلیلگران معتقدند که یکی از دلایل اصلی شکست سارکوزی در انتخابات، پیروی بی چون چرای وی از آمریکا بوده است.

فرانسه در دوران شیراک چندان تابع سیاست های آمریکا نبود اما در دوران حضور سارکوزی در الیزه، ورق برگشت و فرانسه تبدیل به یکی از متحدان اصلی آمریکا شد. نیکلا سارکوزی، هرچند از همان حزبی آمده بود که ژاک ‌شیراک، سلف وی، از آن برخاسته بود ولی مواضعش شباهت چندانی با شیراک نداشت.

مهمترین تفاوت سارکوزی و شیراک در عرصه سیاست خارجی بود. سارکوزی از زمان روی‌ کار آمدنش ابایی از نزدیکی با آمریکا نداشت. اما باا ین‌ حال، سعی کرد فاصله خود را با ایالات متحده، دست‌ کم برای آرام نگه داشتن افکار عمومی فرانسه، حفظ کند.

البته روابط سارکوزی با بوش بسیار نزدیک تر از اوباما بود. اما گرایش های آمریکایی سارکو موجب شده بود تا فرانسوی ها اعتقاد خود را به وی به عنوان یک فرد مستقل از دست بدهند.

اما سارکوزی به طور کلی منکر روابط نزدیک خود با آمریکا بود بطوری که در یکی از مصاحبه های خود گفته بود: دنباله روی سیاست هیچ کشوری به ویژه آمریکا نیستم و سیاست های مستقل خود را دنبال می کنم. دوستی فرانسه و آمریکا امری کاملا بدیهی است که همه از آن آگاهی دارند، اما باید بدانید که فرانسه در سیاست های خارجی خود کاملا مستقل عمل می کند و دنباله روی سیاست های هیچ کشوری به ویژه آمریکا نیست!

وی همچنین با رد اظهارنظر های اخیر مبنی بر انزوای فرانسه به سبب دوستی وی با آمریکا گفت: این شایعات از مدت ها پیش به گوش می رسید.

اما روزنامه القدس العربی در یاداشتی به بررسی دلایل شکست سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اشاره کرده و می نویسد : اولین دلیل تلاش سارکوزی برای تغییر هویت سیاسی فرانسه و پیوند دادن آن به آمریکا و سیاست های این کشور در جهان است.

القدس العربی اقتصاد و مهاجران خارجی را از دیگر مسایل تاثیر گذار در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دانسته و تاکید کرد که دو نامزد انتخاباتی در مورد این مسایل با هم اختلاف نظر داشتند. سارکوزی ایده های راست گراهای افراطی را قبول داشت و به صورت نژاد پرستانه ای با موضوع مهاجران خارجی برخورد می کرد. او می گفت، مهاجران بیش از حد لزوم در اروپا هستند و سیاست های سخت گیرانه ای را برای توقف مهاجرت به فرانسه وضع کرده بود، او فراموش کرده بود که خود نیز یکی از این خانواده های مهاجر است که بعد از جنگ جهانی دوم از بلغارستان به این کشور آمده است، اما در طرف مقابل اولاند وعده داده بود که به بیش از 250 هزار مهاجر غیر قانونی مجوز اقامت بدهد.

آینده نامشخص روابط آمریکا با فرانسه

اولاند تا کنون در هیچ سمت دولتی حضور نداشته از همین رو هنوز مشخص نیست که روابط فرانسه با آمریکا در دوران ریاست جمهوری اولاند به همان سبک دوران سارکوزی باشد و یا آنکه همچون زمان شیراک و دیگران پاریس دیدگاه مستقلی را برای خود برگزیند.

فرانسوا اولاند وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه زودتر از تاریخ تعیین شده، نظامیان فرانسوی را از افغانستان خارج می کند.

ژوستین وایس، کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی، در این باره می گوید: اولاند تاکید کرده است به محض پیروزی در انتخابات، خروج نظامیان فرانسوی از افغانستان را آغاز می کند و تا پایان سال جاری میلادی به این عملیات پایان می دهد.

این به آن معنا است که اولاند در نظر دارد دو سال پیش تر از جدول زمانی تعیین شده نظامیان فرانسوی را از افغانستان خارج کند و بدون شک این موضوع موجب بروز مشکلاتی فراوان برای دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می شود.

در ادامه این گزارش آمده است: فرانسه با بازگشت به ساختار نظامی سازمان پیمان آتلانیتک شمالی (ناتو) بیش از پیش خود را به دولت واشنگتن نزدیک کرد اما آنچنان که از شواهد بر می آید، اولاند مسیری خلاف آن را در پیش گرفته است.

این در حالیست که اولاند ماه پیش با اعزام دو نماینده به کاخ سفید، اوباما را در جریان برنامه های آینده خود قرار داده است.

