آمریکا و برزخ از دست دادن متحدین/کاخ سفید و ماجراهای اولاند و الیزه

آمریکا در دوران ریاست جمهوری "نیکلا سارکوزی"، دوران خوبی را با الیزه داشت چون سارکوزی بر خلاف سلف خود "ژاک شیراک" تلاش کرد تا سیاست های الیزه را پیش از گذشته با کاخ سفید هماهنگ کند و از همین رو بود که منتقدان تندرو به وی لقب "سارکوزی آمریکایی" را داده و برخی از تحلیلگران معتقدند که یکی از دلایل اصلی شکست سارکوزی در انتخابات، پیروی بی چون چرای وی از آمریکا بوده است.
فرانسه در دوران شیراک چندان تابع سیاست های آمریکا نبود اما در دوران حضور سارکوزی در الیزه، ورق برگشت و فرانسه تبدیل به یکی از متحدان اصلی آمریکا شد. نیکلا سارکوزی، هرچند از همان حزبی آمده بود که ژاک شیراک، سلف وی، از آن برخاسته بود ولی مواضعش شباهت چندانی با شیراک نداشت.
مهمترین تفاوت سارکوزی و شیراک در عرصه سیاست خارجی بود. سارکوزی از زمان روی کار آمدنش ابایی از نزدیکی با آمریکا نداشت. اما باا ین حال، سعی کرد فاصله خود را با ایالات متحده، دست کم برای آرام نگه داشتن افکار عمومی فرانسه، حفظ کند.
البته روابط سارکوزی با بوش بسیار نزدیک تر از اوباما بود. اما گرایش های آمریکایی سارکو موجب شده بود تا فرانسوی ها اعتقاد خود را به وی به عنوان یک فرد مستقل از دست بدهند.
اما سارکوزی به طور کلی منکر روابط نزدیک خود با آمریکا بود بطوری که در یکی از مصاحبه های خود گفته بود: دنباله روی سیاست هیچ کشوری به ویژه آمریکا نیستم و سیاست های مستقل خود را دنبال می کنم. دوستی فرانسه و آمریکا امری کاملا بدیهی است که همه از آن آگاهی دارند، اما باید بدانید که فرانسه در سیاست های خارجی خود کاملا مستقل عمل می کند و دنباله روی سیاست های هیچ کشوری به ویژه آمریکا نیست!
وی همچنین با رد اظهارنظر های اخیر مبنی بر انزوای فرانسه به سبب دوستی وی با آمریکا گفت: این شایعات از مدت ها پیش به گوش می رسید.
اما روزنامه القدس العربی در یاداشتی به بررسی دلایل شکست سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اشاره کرده و می نویسد : اولین دلیل تلاش سارکوزی برای تغییر هویت سیاسی فرانسه و پیوند دادن آن به آمریکا و سیاست های این کشور در جهان است.
این در حالیست که اولاند ماه پیش با اعزام دو نماینده به کاخ سفید، اوباما را در جریان برنامه های آینده خود قرار داده است.
نظر شما