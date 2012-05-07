اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی برگزاری بیست و یکمین اجلاس سراسری نماز، پیش از ظهر دوشنبه در استانداری کرمانشاه تشکیل شد.

در این جلسه حجت الاسلام اسماعیل قبادی گفت: اجلاس سراسری نماز که در اوایل پاییز سالجاری در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد، حسب امر رهبر معظم انقلاب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: البته مشخص شدن کرمانشاه برای برگزاری این اجلاس مهم با تاخیری روبرو شد که این مشکل با تایید و امر رهبر کبیر انقلاب، مزین و نورانی شده است.

حجت الاسلام قبادی گفت: همین توصیه و تاکید مقام معظم رهبری برای برگزاری این اجلاس، وظیفه مسئولان و مردم را در هر چه بهتر اجرا کردن این اجلاس سنگین تر کرده است.

وی افزود: امیدواریم که مسئولان این استان با استفاده از امکانات موجود بتوانند به بهترین وجه ممکن این اجلاس سراسری را برگزار کنند، تا هم به خاطره ای ماندگار در تاریخ این استان مبدل شود و هم به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به بهترین وجه ممکن جامعه عمل پوشانده باشیم.

قبادی گفت: برگزاری اجلاس سراسری نماز در استان کرمانشاه، فرصت بسیار مناسب و مغتنمی برای توسعه معارف اسلامی به ویژه نماز است.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام صاحب فصول، از مسئولان ارشد اقامه نماز کشور، گزارشی از برنامه های اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه ارائه کرد.