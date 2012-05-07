کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر؛ این دوره آموزشی ترجمه به تحلیل نحوه کارکرد مترجم در انتقال پیام از زبانی به زبان دیگر می‌پردازد یعنی تمرکز این دوره بر مکانیزم شناخت پیام در زبان مبدا و نحوه انتقال آن با توجه به سیاق کلام و پشتوانه‌های فرهنگی، اجتماعی، انسانی، علمی و ... غیره آن به زبان مقصد خواهد بود.

کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی در 30 جلسه، یکشنبه­‌ها و چهارشنبه­‌ها ساعت 16 – 14 برگزار می شود.

مهلت ثبت نام در این کارگاه از 20 اردیبهشت تا 15 خرداد 1391 اعلام شده است و تاریخ برگزاری کارگاه از خرداد تا پایان شهریور 1391 خواهد بود.