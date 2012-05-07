  1. دين، حوزه، انديشه
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی برگزار می شود

کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی برگزار می شود

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی را با حضور دکتر محسن کریمی راهجردی (مترجم و استاد دانشگاه­Seattle ) برگزار می­کند.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ این دوره آموزشی ترجمه به تحلیل نحوه کارکرد مترجم در انتقال پیام از زبانی به زبان دیگر می‌پردازد یعنی تمرکز این دوره بر مکانیزم شناخت پیام در زبان مبدا و نحوه انتقال آن با توجه به سیاق کلام و پشتوانه‌های فرهنگی، اجتماعی، انسانی، علمی و ... غیره آن به زبان مقصد خواهد بود.

کارگاه ترجمه متون علوم انسانی از فارسی به انگلیسی در  30 جلسه،  یکشنبه­‌ها و چهارشنبه­‌ها ساعت 16 – 14 برگزار می شود.
 
مهلت ثبت نام در این کارگاه از 20 اردیبهشت تا 15 خرداد 1391 اعلام شده است و تاریخ برگزاری کارگاه از خرداد تا پایان شهریور 1391 خواهد بود.
 
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیhttp://www.ihcs.ac.ir مراجعه کنند.
                       
کد مطلب 1596154

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