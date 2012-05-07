حسن عزیزی ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای تخصصی کشاورزی البرز از معدود مراکز بزرگ کشور است و سالانه دو هزار نفر در آن به آموزش می پردازند.



وی افزود: مراکز تخصصی کشاورزی با آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای، روشهای صحیح استفاده از منابع و ظرفیتها راآموزش می دهد و همین امر بستر استفاد ه بهینه از منابع کشاورزی را فرهم می کند.



عزیزی در ادامه گفت: افرادی که در این مرکز آموزش می بینند از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته کشاورزی، شاغلان بخش کشاورزی و... هستند که به شکل رایگان آموزش می بینند.



وی با اشاره به ظرفیتهای فراوان استان البرز در بخش کشاورزی، بر آموزش چگونگی استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته این بخش تاکید کرد.

عزیزی از رشته های شیلات، زنبورداری، زراعت،کشتکاری خاکی و هیدرو پونیک، طراحی فضای سبز به کمک رایانه،پرورش قارچ، پرورش گلهای آپارتمانی و.... به عنوان بخشی از 28 رشته این مرکز نام برد.