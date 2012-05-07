صدور کیفرخواست برای 12 متهم جدید پرونده فساد مالی بزرگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و نهمین نشست خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: همان طور که وعده داده بودیم، تلاش دستگاه قضا در رابطه با پرونده فساد بزرگ بانکی رسیدگی در کمترین زمان است. ما از زمان برای این پرونده نهایت استفاده را برده و حتی از روزهای تعطیل و ساعت غیر اداری نیز استفاده کردیم.

وی افزود تا کنون از 17 نفر از متهمان آخرین دفاع اخذ شده است و تلاش می کنیم جلسات به صورت هفته ای دو جلسه محاکمه برگزار شود حال امکان دارد این دو جلسه در یک روز به صورت صبح و عصر باشد و یا در دو روز جداگانه برگزار شود البته این کار سنگینی است و تلاش زیادی در این زمینه در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای 12 نفر دیگر از متهمان کیفر خواست جدید صادر شده و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است که امیدواریم در مورد بقیه متهمان نیز مواردی که جرم در دادسرا احراز می شود به دادگاه ارسال شود.