علت فشارها بر ایران و سوریه و جنجال آفرینی درباره سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد رعد" گفت : لبنان هم اکنون به وزنه مهمی در معادلات بین المللی به برکت وجود مقاومت تبدیل شده است.

وی افزود: جنجالها درباره سلاح مقاومت، توطئه علیه سوریه و فشار به ایران همگی در راستای نابودی مقاومتی است که طرحهای آمریکا، اسرائیل و اروپا را به بن بست کشانده است.

رعد بیان کرد: اینکه پیشنهادهای ایران درزمینه رفع نیازهای انرژی، برق، آب و ایجاد سدهای آبی مورد مخالفت قرار می گیرد سبب شگفتی است.

وی اظهار داشت : مخالفت برخی با این پیشنهاداها به این دلیل نیست که آزاد هستند بلکه به سبب این است که از سوی جفری فلتمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا تحریک می شوند و نگران این هستند که با قبول این پیشنهادها، لبنان مشمول مجازاتهای بین المللی شود.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان افزود: مدت بیست سال است که آمریکا از کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان دم می زند، اما در عمل چیزی مشاهده نکردیم.

رعد بیان کرد: آمریکایی ها مانع کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان با بهانه های واهی می شوند، زیرا آنها ادعا می کنند که این سلاح به دست مقاومت لبنان می رسد.

وی گفت : واقعیت این است که آنها تمایلی برای کمک تسلیحاتی به ارتش لبنان ندارند، زیرا ارتش موضع ملی دارد و ضد رژیم صهیونیستی است، اما هنگامی که ارتش لبنان در خدمت دشمنان باشد انواع سلاح در اختیار آن قرار می گیرد.

از سوی دیگر "سعد الحریری" نخست وزیر سابق لبنان مدعی شد: ما خواهان عدالت، حقیقت و دموکراسی و مخالف انتقام جویی،خونریزی و سلاح(مقاومت) هستیم.

وی گفت : طایفه یا گروه خاصی مسئول خون رفیق الحریری نیستند و ما طرفدار فتنه میان اهل تسنن و شیعیان نیستیم ما خواستار گفتگوهای صادقانه هستیم و سلاح خارج از کنترل سبب تضعیف کشور است.

این عضو جریان غربگرای 14 مارس در اظهارنظری علیه سوریه در صحت انتخابات پارلمانی سوریه تردیدافکنی کرد و مدعی شد این انتخابات تقلبی است.