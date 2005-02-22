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۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۴۰

مدير عامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران :

توزيع 12 هزار مخزن جمع آوري زباله در سطح مدارس تهران

مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران از توزيع 12 هزار مخزن جمع آوري زباله در سطح مدارس شهر تهران خبرداد و گفت : در حال حاضر تمام مدارس شهر تهران تحت پوشش طرح جمع آوري و تفكيك زباله خشك از مبداء قرار گرفته اند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ابوالفضل ابراهيمي با بيان اين مطلب افزود : كارگران سازمان بازيافت هر هفته نسبت به جمع آوري اين مخازن از سطح مدارس اقدام مي كنند ، همچنين در صورتي كه هر يك از مدارس مخازن زباله خشك ( كاغذ) خود را زودتر از موعد مقرر پر كرد مي تواند با شماره تلفني كه بر روي اين مخزن درج شده موضوع را به سازمان بازيافت اطلاع دهد تا همكاران در اسرع وقت در محل حضور و نسبت به جمع آوري آنها اقدام كنند .

وي در خصوص توزيع مخازن جمع آوري زباله خشك در سطح ادارات اظهار داشت : در آينده  نزديك به تدريج مخازن جمع آوري زباله خشك در ميان ادارات شهر تهران نيز توزيع خواهد شد .

کد مطلب 159616

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