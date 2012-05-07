سفرای کشورهای آمریکای لاتین از پارس جنوبی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سفرای هفت کشور آمریکای لاتین که به منظور بازدید از ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر به این استان سفر کردهاند، ظهر دوشنبه با سفر به عسلویه از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید کردند.
سفیران کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، برزیل، بولیوی، ونزوئلا و مکزیک و کاردار کشور اکوادور به سرپرستی مدیرکل آمریکای لاتین وزارت امور خارجه با حضور منطقه ویژه پارس با قابلیتها و ظرفیتهای سرمایه گذاری در این منطقه آشنا میشوند.
این هیئت ابتدا در نشستی با حضور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس علاقمندی خود را به توسعه همکاریها در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
بازدید از برخی فازهای بهره برداری شده و در حال ساخت پارس چنوبی، مجتمع های پتروشیمی و آشنایی با زیرساختهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارس، برنامه سفر یک روزه سفرای کشورهای آمریکای لاتین به عسلویه است.
سفرای کشورهای یادشده که روز گذشته درقالب هیئتی به دعوت استانداری بوشهر وارد استان شدهاند پس از شرکت در کارگروه اقتصادی استان بوشهر از تاسیسات اقتصادی و بندری بوشهر بازدید کردند و امروز نیز در پارس جنوبی با ظرفیتهای انی منطقه آشنا خواهند شد.
از مهمترین برنامههای این هیئت میتوان به بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی و تاسیسات اداره کل بنادر و دریانوردی و تاسیسات صنعتی بوشهر اشاره کرد.
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