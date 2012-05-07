نمایندگان مجلس وعده های خود را فراموش نکنند

سید محسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم در دو ماه گذشته برای برگزاری انتخابات نهم جلوتر از مسئولان بودند.
وی اظهار داشت: همراهی مردم حوزه انتخابه دهلران در انتخابات بیعت دوباره با آرمانهای امام (ره) و مقام معظم رهبری بود و از طرفی دیگر بصیرت و ولایتمداری خودرا به اثبات رساندند.
امام جمعه دهلران افزود: رای مردم در واقع به اصل نظام بوده و پیروز میدان انتخابات مردم هستند چرا که با حضور پرشکوه خود در پای صندوق های رای بر گ زرینی به جای گذاشتن و از طرفی دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان این نظام و انقلاب که برگرفته از خون هزاران شهید است، زدند.
وی گفت: اکنون دیگر وقت دقت مسئولان است که به وعده و وعیدهایی که به مردم دادند عمل کنند و در راه خدمت رسانی به مردم از هیچ گونه تلاشی دریغ نکنند.
امام جمعه دهلران اظهار داشت: مسئولان در هر شرایطی باید مردم را در ک کنند و در کنار مردم و به فکر مردم باشند.
وی افزود: مسئولان از حاشیه بپرهیزند و فکر و ذهن خود را به امورات محوله که خدمت بی منت به نظام و مردم است معطوف کنند و مردم با حضور خود در پای صندوق های رای همچون دوره های گذشته وفاداری خود را به نظام به اثبات رساندند و باید قدردان ملت باشیم چراکه در همه شرایط برای پاسداری از این کشور حضور خودجوش دارند.
