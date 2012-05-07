انتخابات دور دوم مجلس در آرامش کامل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای امروز در بیست و نهمین نشست خود با خبرنگاران اظهار داشت: حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس همانطور که پیش بینی می شد پرشور بود و همه شرایط برای برگزاری این انتخابات مناسب و با مشکلی در این زمینه روبرو نبودیم.

وی سپس به اجلاس دادستان های کشورهای عضو اکو اشاره کرد و گفت: این اجلاس یازدهم و دوازدهم اردیبهشت امسال با حضور 8 کشور از 10 کشور عضو اکو در تهران برگزار شد. در جلسات قبلی اعضای عضو اکو به این نتیجه رسیده بودند که نشست قضایی ضروری است. بنابراین سال گذشته این پیشنهاد مطرح و ایران میزبانی را پذیرفت.

محسنی اژه ای تاکید کرد: اعضا در این نشست به توافقات خوبی رسیدند که امیدواریم تصمیمات پیگیری و عملیاتی شود و از لفظ و شعار به عمل برسیم.