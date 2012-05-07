  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

زهروی :

44 هزار واحد مسکونی در زنجان برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند

44 هزار واحد مسکونی در زنجان برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شعب بانک مسکن استان زنجان، تعداد واحدهای مسکونی معرفی شده برای دریافت تسهیلات را 44 هزار و 444 واحد اعلام کرد و گفت: تاکنون 24 هزار و 301 واحد مسکونی عقد قرارداد شده است.

محمدرضا زهروی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد واحدهای مسکونی معرفی شده به بانک مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر را 22 هزار و 139 واحد اعلام کرد و افزود: از این تعداد 20 هزار و 18 واحد مسکونی عقد قرار داد شده است.

وی، تعدا واحدهای مسکونی مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر را 3 هزار و 363 واحد عنوان کرد و ادامه داد: از این تعداد 223 واحد مسکونی عقد قرارداد شده است.

مدیرعامل شعب بانک مسکن استان زنجان، گفت: در بافت فرسوده هزار و 370 واحد مسکونی معرفی شده که 99 درصد از این واحدها عقد قرارداد شده است.

زهروی تاکید کرد: در مسکن روستایی 9 هزار و 500 واحد مسکونی به بانک مسکن معرفی شده است.

وی افزود: در مسکن روستایی 100 درصد تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرعامل شعب بانک مسکن استان زنجان یادآور شد: تنها مشکل بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات فقدان پروانه پایان کار در برخی واحدهای مسکونی است.

کد مطلب 1596171

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها