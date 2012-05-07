ایران روی کمربند تالاسمی دنیا قرار دارد/ 18 هزار مبتلا

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی گفت: هزینه‌های درمانی و اجتماعی بیماری تالاسمی بسیار بالا است و هر بیمار تالاسمی سالانه 10 میلیون تومان هزینه درمانی دارد و باری سنگین بر دوش خانواده آنها تحمیل می شود زیرا گرفتاریها و عوارضی که در این بیماری وجود دارد و تمام دستگاههای بدن را درگیر می کند در کمتر بیماری دیده می شود.

وی تنوع بیماران تالاسمی در ایران را با توجه به اقوام گوناگون بسیار زیاد برشمرد و افزود: 25 درصد خونهای سازمان انتقال خون یعنی از دو میلیون واحد خون در سال یک چهارم آن برای بیماران تالاسمی استفاده می‌شود و 4 هزار نفر نیز از داروهای خوراکی استفاده می‌کنند.

ابوالقاسمی با اشاره به افزایش سن امید به زندگی بیماران تالاسمی در کشور اظهارداشت: در گذشته بیماران تالاسمی زیر 20 سالگی و در سنین جوانی به دلیل عوارض مختلف بیماری در اعضای مختلف نظیر قلب و کبد جان خود را از دست می‌دادند در حالی که بیماری تالاسمی یکی از بیماری‌های قابل پیشگیری است.

وی گفت: امروزه تلاشهای صورت گرفته در زمینه کنترل و درمان بیماران تالاسمی،‌ منجر به افزایش طول عمر و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران شده است تا جایی که هم اکنون این بیماران به بالای 40 سالگی نیز می رسند و کشور ما در سالهای اخیر توانسته است در این زمینه در ردیف کشورهای نسبتا توسعه یافته قرار گرفته است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به کاهش موارد جدید بروز تالاسمی ماژور در کشور در طول سالیان اخیر ، شناسایی ناقلان بیماری تالاسمی را امری بسیار آسان و از طریق یک آزمایش خون امکان پذیر دانست و گفت: با این روش می توان از بروز موارد جدید آن جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اهمیت انجام آزمایشهای غربالگری تالاسمی قبل از ازدواج درخصوص دلایل و اتیولوژی بروز موارد جدید تالاسمی در حال حاضر در کشور گفت: یکی از علتهای آن به خصوص در استان سیستان و بلوچستان عدم مراجعه افراد به محضر برای ازدواج است. زیرا یکی از الزامات عقد ازدواج در محضرها ارایه جواب آزمایش زوجین است و 51 درصد ابتلا به بیماری تالاسمی در استان مذکور به این علت است.

ابوالقاسمی با اشاره به کنترل بسیار خوب شیوع بیماری تالاسمی و کنترل آن در استانهای تهران و مازندران، 10 درصد موارد ابتلا به تالاسمی را مربوط به افاغنه و عراقی‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: پس از فتوای قانونی مبنی بر ختم حاملگی قبل از چهار ماهگی که با رضایت مادر و امضای سه پزشک و تأیید پزشکی قانونی صورت می گیرد کمک شایانی در کنترل بیماری تالاسمی در کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تعداد کل مبتلایان به تالاسمی در طول هفت سال گذشته ثابت مانده است، اظهار امیدواری کرد موارد جدید بروز تالاسمی ماژور به کمتر از 50 نفر برسد.